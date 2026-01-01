Menu
Poster of Kiss of the Spider Woman
7.4 IMDb Rating: 7.3
A gay man and a political prisoner are together in a prison. The gay man narrates the stories of two fake movies and his own life.
Country USA / Brazil
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1985
World premiere 13 May 1985
13 May 1985 Russia 18+
13 March 1986 Brazil 14
8 November 1985 Great Britain 18
20 June 1986 Ireland 18
13 May 1985 Kazakhstan
31 October 1985 Netherlands
26 July 1985 USA
13 May 1985 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $17,009,654
Production HB Filmes, FilmDallas Pictures
Kiss of the Spider Woman, El beso de la mujer araña, Kuß der Spinnenfrau, O Beijo da Mulher Aranha, 蜘蛛女之吻, A pókasszony csókja, Der Kuß der Spinnenfrau, Edderkoppekvindens kys, Edderkoppkvinnens kyss, Gevangen in het web, Hämähäkkinaisen suudelma, Il bacio della donna ragno, Kumo onna no kisu, Le Baiser de la Femme Araignée, Le Baiser de la femme-araignée, Moters vorės pabučiavimas, Nụ Hôn Của Nàng Nhện, Örümcek kadının öpücüğü, Pocałunek kobiety pająka, Poljubac žene pauka, Spindelkvinnans kyss, To fili tis gynaikas arahnis, Το φιλί της γυναίκας αράχνης, Поцелуй женщины-паука, Поцілунок жінки-павука, Целувката на жената-паяк, 거미 여인의 키스, 蜘蛛女のキス
Héctor Babenco
William Hurt
William Hurt
Raul Julia
Sonia Braga
Sonia Braga
José Lewgoy
Milton Gonçalves
Milton Gonçalves
7.4
7.3 IMDb
