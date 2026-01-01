Menu
7.8 IMDb Rating: 7.7
Kinoafisha Films Man of Marble

Man of Marble

Czlowiek z marmuru 18+
Country Poland
Runtime 2 hours 45 minutes
Production year 1977
World premiere 25 February 1977
Release date
27 September 1979 Argentina
25 September 1980 Australia
1 March 1991 Czechoslovakia
29 August 1980 Denmark
13 October 1978 Finland
24 June 1978 Germany
12 February 1979 Greece
15 November 1979 Hungary
9 May 1979 Italy
6 September 1980 Japan
25 February 1977 Poland
19 December 1980 Portugal
14 January 1980 Spain
3 September 1980 Sweden
7 December 2012 Taiwan
25 February 1977 USA
Production Film Polski Film Agency, Zespól Filmowy "X"
Also known as
Czlowiek z marmuru, Man of Marble, El hombre de mármol, Človek iz marmorja, L'homme de marbre, Marmormannen, O Homem de Mármore, A márványember, Človek z mramoru, Člověk z mramoru, Čovek od mramora, Čovjek od mramora, Człowiek z marmuru, Dairiseki no Otoko, De man van marmer, Der Mann aus Marmor, L'uomo di marmo, Marmorimies, Marmormanden, Omul de marmura, Ο άνθρωπος απο μάρμαρο, Чoвекът от мрамор, Человек из мрамора, 大理石の男, 大理石人
Director
Andrzej Wajda
Andrzej Wajda
Cast
Krystyna Janda
Jerzy Radziwiłowicz
Tadeusz Łomnicki
Jacek Domański
Leonard Zajączkowski
Cast and Crew
7.8
7.7 IMDb
