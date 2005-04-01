The Tree of Wooden Clogs

, 1978
Albero degli zoccoli, L'
Italy, France / Drama / 18+
Cast

Luigi Ornaghi
Francesca Moriggi
Omar Brignoli
Antonio Ferrari
Teresa Brescianini
Giuseppe Brignoli
Director Ermanno Olmi
Writer Ermanno Olmi
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 1978
Online premiere 1 April 2005
World premiere 14 May 1978
Release date
6 September 1979 Argentina
28 February 1980 Australia
18 January 1979 Belgium
28 August 1978 Canada
16 July 1980 Colombia
16 March 1979 Denmark
21 September 1979 Finland
27 September 1978 France
30 March 1979 Germany
29 June 2017 Great Britain 12A
3 April 1980 Hungary
21 September 1978 Italy
28 April 1979 Japan
12 October 1978 Netherlands
2 May 1980 Portugal
14 March 1979 Sweden
1 June 1979 USA
29 November 1979 Uruguay
Worldwide Gross $9,367
Production RAI Radiotelevisione Italiana, Italnoleggio Cinematografico
Also known as
L'albero degli zoccoli, The Tree of Wooden Clogs, El árbol de los zuecos, A Árvore dos Tamancos, Der Holzschuhbaum, L'arbre aux sabots, A facipő fája, De klompenboom, Drvo za klompe, Drzewo na saboty, Kigutsu no Ki, Medis klumpems, Nalın Ağacı, Puukenkäpuu, To dendro kai ta tsokara, Træskotræet, Träskoträdet, Treskotreet, Дерево для башмаков, Дървото на налъмите, 木屐樹, 木靴の樹

7.8 IMDb
