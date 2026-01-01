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Poster of Pretty Baby
6.2
Kinoafisha Films Pretty Baby
6.2

Pretty Baby

, 1978
Pretty Baby
USA / Drama / 18+
Poster of Pretty Baby
6.2

Cast

Susan Sarandon
Susan Sarandon
Hattie
Brooke Shields
Brooke Shields
Violet
Keith Carradine
Bellocq
Frances Faye
Nell
Antonio Fargas
Antonio Fargas
Professor
Matthew Anton
Red Top
Diana Scarwid
Frieda
Barbara Steele
Josephine
Seret Scott
Flora
Cheryl Markowitz
Gussie
Director Louis Malle
Writer Polly Platt, Louis Malle
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1978
World premiere 5 April 1978
Release date
5 April 1978 Russia 16+
29 October 1979 Brazil
24 May 1978 France
31 August 1978 Germany
7 October 1978 Japan R18+
5 April 1978 Kazakhstan
3 August 1978 Netherlands
2 October 1978 Spain
7 March 1997 Turkey
5 April 1978 USA
5 April 1978 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $5,786,368
Production Paramount Pictures
Also known as
Pretty Baby, Niña bonita, La petite, Menina Bonita, Pretty Baby - Menina Bonita, Csinos kislány, Devcátko, Güzel bebek, I kouklitsa tis Neas Orleanis, La pequeña, Puncka, Slatka mala, Ślicznotka, Η κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης, Прелестное дитя, Хубавицата, प्रिटी बेबी, 프리티 베이비, プリティ・ベビー, 漂亮宝贝, 艳娃传, 艷娃傳, 雏妓

Film rating

6.2
Rate 15 votes
6.5 IMDb

Quotes

[said to Bellocq twice]
Violet I love you once. I love you twice. I love you more than beans and rice!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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