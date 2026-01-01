Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1978
World premiere
5 April 1978
Release date
|5 April 1978
|Russia
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|16+
|29 October 1979
|Brazil
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|24 May 1978
|France
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|31 August 1978
|Germany
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|7 October 1978
|Japan
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|R18+
|5 April 1978
|Kazakhstan
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|3 August 1978
|Netherlands
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|2 October 1978
|Spain
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|7 March 1997
|Turkey
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|5 April 1978
|USA
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|5 April 1978
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$5,786,368
Production
Paramount Pictures
Also known as
Pretty Baby, Niña bonita, La petite, Menina Bonita, Pretty Baby - Menina Bonita, Csinos kislány, Devcátko, Güzel bebek, I kouklitsa tis Neas Orleanis, La pequeña, Puncka, Slatka mala, Ślicznotka, Η κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης, Прелестное дитя, Хубавицата, प्रिटी बेबी, 프리티 베이비, プリティ・ベビー, 漂亮宝贝, 艳娃传, 艷娃傳, 雏妓