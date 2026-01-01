Film details
Country
Italy / France
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
1978
World premiere
24 February 1978
Release date
|24 May 1978
|France
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|20 April 1979
|Germany
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|16
|24 February 1978
|Italy
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Production
18 Dicembre, Prospectacle, Action Films
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