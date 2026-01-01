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Poster of Bye Bye Monkey
6.7
Kinoafisha Films Bye Bye Monkey
6.7

Bye Bye Monkey

, 1978
Ciao Maschio
Italy, France / Sci-Fi, Comedy, Drama / 18+
Poster of Bye Bye Monkey
6.7

Cast

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Gerard Lafayette
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Luigi Nocello
Mimsy Farmer
Feminist Actress
James Coco
Andreas Flaxman
Geraldine Fitzgerald
Mrs. Toland
Abigail Clayton
Angelica
Stefania Casini
Stefania Casini
Feminist Actress
Francesca de Sapio
Francesca de Sapio
Feminist Actress
Avon Long
Miko
Nathalie Bernart
Director Marco Ferreri
Writer Marco Ferreri, Gérard Brach, Rafael Azcona
Composer Philippe Sarde
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1978
World premiere 24 February 1978
Release date
24 May 1978 France
20 April 1979 Germany 16
24 February 1978 Italy
Production 18 Dicembre, Prospectacle, Action Films
Also known as
Ciao maschio, Bye Bye Monkey, Adeus Macho, Adiós al macho, Adiós, mono, Adjø apekatt, Affentraum, Alaston serkku, Apans dröm, Geia sou pithike, Güle Güle Maymun, Rêve de singe, Szia, majom!, Żegnaj, małpko, Γεια σου πίθηκε, Прощай, самец, Сбогом, самецо, バイバイ・モンキー コーネリアスの夢, 猴子再见

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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