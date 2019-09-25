Also known as
Detective Story, Histoire de détective, La antesala del infierno, Polizeirevier 21, Polisstation 21, William Wyler's Production of Sidney Kingsley's Detective Story, Astynomiki istoria, Brigada 21, Chaga de Fogo, Detective story - Histoire de détective, Detektivska prica, Detektívtörténet, História de um Detective, Historia de un detective, Karakolda, La història d'un detectiu, Lain vartija, Lainvartija, Opowieści o detektywie, Pietà per i giusti, Polisstation, Politidistrikt 21, Politistation 21, Poveste poliţistă, Sekrety detektywa, The Detective Story, Детективна історія, Детективная история, Детективска история, 侦探的故事, 偵探故事, 大偵探故事, 探偵物語（1951）