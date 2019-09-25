Menu
Poster of Detective Story
7.5 IMDb Rating: 7.5
Detective Story

Detective Story 18+
Synopsis

On one day in the 21st Precinct squad room, assorted characters form a backdrop for the troubles of hard-nosed Detective Jim McLeod.
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1951
World premiere 24 October 1951
Release date
25 September 2019 Austria 16
12 September 1952 Germany
24 October 1951 Great Britain
12 October 1956 South Korea
11 August 1952 Sweden
1 November 1951 USA
Budget $1,500,000
Production Paramount Pictures
Also known as
Detective Story, Histoire de détective, La antesala del infierno, Polizeirevier 21, Polisstation 21, William Wyler's Production of Sidney Kingsley's Detective Story, Astynomiki istoria, Brigada 21, Chaga de Fogo, Detective story - Histoire de détective, Detektivska prica, Detektívtörténet, História de um Detective, Historia de un detective, Karakolda, La història d'un detectiu, Lain vartija, Lainvartija, Opowieści o detektywie, Pietà per i giusti, Polisstation, Politidistrikt 21, Politistation 21, Poveste poliţistă, Sekrety detektywa, The Detective Story, Детективна історія, Детективная история, Детективска история, 侦探的故事, 偵探故事, 大偵探故事, 探偵物語（1951）
Director
William Wyler
Cast
Kirk Douglas
Eleanor Parker
William Bendix
George Macready
Horace McMahon
Film rating

7.5
12 votes
7.5 IMDb
