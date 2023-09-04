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Poster of All About Eve
7.9
All About Eve - Trailer
Kinoafisha Films All About Eve
7.9

All About Eve

, 1950
All About Eve
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of All About Eve
7.9
All About Eve - Trailer
All About Eve  Trailer

Cast

Bette Davis
Bette Davis
Margo Channing
Doug Sanders
Addison DeWitt
Celeste Holm
Karen Richards
Gary Merrill
Bill Simpson
Hugh Marlowe
Lloyd Richards
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
Miss Casswell
Gregory Ratoff
Max Fabian
Anne Baxter
Eve Harrington
Barbara Bates
Phoebe
Thelma Ritter
Birdie
Director Joseph L. Mankiewicz
Writer Joseph L. Mankiewicz
Composer Alfred Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 1950
Online premiere 3 June 2016
World premiere 6 October 1950
Release date
11 July 1951 Australia
1 December 1951 Austria 12
29 January 1951 Brazil
9 November 1950 Denmark A
26 October 1951 Finland
18 April 1951 France
29 January 1952 Germany
30 November 2007 Great Britain
23 October 1951 Greece
2 February 1951 Ireland
5 October 1951 Italy
21 September 1951 Japan G
17 December 1951 Portugal
23 April 1999 Spain
15 January 1951 Sweden
9 November 1950 USA
30 May 1960 USSR
MPAA PG
Budget $1,400,000
Worldwide Gross $162,640
Production Twentieth Century Fox
Also known as
All About Eve, La malvada, Alles über Eva, Eva, Allt om Eva, Alt om Eva, Ève, Всё о Еве, 彗星美人, A Malvada, Alles draait om Eva, Best Performance, Beszéljünk Éváról!, Eva al desnudo, Eva contro Eva, Eve no subete, Ève..., Eveeui Modeun Gut, Ha-Kol Odot Hava, Hablemos de Eva, Hamechiz darbarey-e Eve, Kaikki Eevasta, Kolloshai 'an eef, Lábuk elött hever a világ, Mindent Éváról, Ola gia tin Eva, Perde Açılıyor, Sve o Evi, Tot sobre Eva, Totul despre Eva, Viskas apie Ievą, Viss par Ievu, Vše o Evě, Vse o Evi, Wszystko o Ewie, Όλα για την Εύα, Всичко за Ева, Све о Еви, Усе про Єву, イヴの総て, ყველაფერი ევას შესახებ, آل اباوٹ ایو, همه‌چیز درباره ایو, অল অ্যাবাউট ইভ, 이브의 모든것, Allt um Evu, Yeva haqqında hər şey, Все про Єву, Ամեն ինչ Եվայի մասին, كل شيء عن إيف, پرده آچیلییور, 四面夏娃, Thời Quá Khứ, Барлығы Ева туралы, ஆல் அபவுட் ஈவ், วิมานลวง, 关于伊芙的一切, Εύα, Сѐ за Ева, Усё пра Еву, הכל אודות חוה, كل شيء عن ايف

Film rating

7.9
Rate 15 votes
8.2 IMDb
Updated 4 September 2023

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All About Eve - Trailer
All About Eve Trailer
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