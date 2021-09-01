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Poster of Miracle in Milan
7.7
Kinoafisha Films Miracle in Milan
7.7

Miracle in Milan

, 1951
Miracolo a Milano
Italy / Fantasy, Drama, Comedy / 18+
Poster of Miracle in Milan
7.7

Cast

Emma Gramatica
La vecchia Lolotta
Francesco Golisano
Totò
Paolo Stoppa
Rappi
Guglielmo Barnabò
Mobbi
Brunella Bovo
Edvige
Anna Carena
Marta, la signora altezzosa
Alba Arnova
La statua che prende vita
Flora Cambi
L'innamorata infelice
Virgilio Riento
Il sergente delle guardie
Arturo Bragaglia
Alfredo
Director Vittorio De Sica
Writer Cesare Zavattini, Vittorio De Sica, Suso Cecchi D'Amico, Mario Chiari
Composer Alessandro Cicognini
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1951
World premiere 8 February 1951
Release date
1 October 1954 Austria 12
1 January 1952 Brazil
4 February 1952 Denmark
21 November 1951 France
13 June 1952 Germany
8 February 1951 Italy
15 January 1952 Portugal
3 December 1951 Sweden Btl
Worldwide Gross $435
Production Produzioni De Sica, Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC)
Also known as
Miracolo a Milano, Miracle in Milan, Milagro en Milán, Das Wunder von Mailand, Miracle à Milan, Miraklet i Milano, Wunder von Mailand, Csoda Milánóban, Cud w Mediolanie, Cudo u Milanu, Čudo u Milanu, I poveri disturbano, Milagre em Milão, Milano mucizesi, Milanon ihme, Miracle a Milà, Miracol la Milano, Mirakel in Milaan, Mirakel te Milaan, Mojezeh dar Milan, O Milagre de Milão, Sastsauli Milanshi, Thavma sto Milano, Wonder in Milaan, Θαύμα στο Μιλάνο, Диво в Мілані, Чудо в Милане, Чудо в Милано, ミラノの奇蹟, 慈航普渡, 米兰奇迹, Mirakelet i Milano, 밀라노의 기적

Film rating

7.7
Rate 11 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021

Quotes

Totò Would you like the sun?
[Edvige nods, so Totó looks toward the horizon, where the sun comes up in a few seconds]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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