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Винг Реймз
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Винг Реймз
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Дата рождения
12 мая 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Винг Реймз
Родился 12 мая 1959 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Винг Реймз
Миссия невыполнима 8
боевик
2023, США
0.0
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения
2018, США
7.0
Кто наш папа, чувак?
комедия
2016, США
7.0
Миссия невыполнима: Племя изгоев
приключения, боевик, триллер
2015, США
7.0
Оператор
боевик, триллер
2015, США
4.0
Смертельная гонка 3
криминал, боевик, триллер
2013, США
5.0
Карательный отряд
боевик
2013, США
3.0
Джеймси
мюзикл, криминал, мелодрама, семейный, драма
2013, США
6.0
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Том Круз колесит по миру в трейлере первой части «Миссии: Невыполнима. Смертельная расплата»
Сюжет пока не раскрывается, но захватывающих сцен будет в достатке.
Написать
23 мая 2022 21:45
Том Круз вернется в Норвегию ради съемок «Миссия невыполнима 7»
Актер уже обсудил перспективы производства ленты с правительством страны.
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22 июля 2020 14:06
Восьмая «Миссия: невыполнима» будет прямым продолжением седьмой части
Седьмая часть вышла слишком длинной.
Написать
14 мая 2020 14:28
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