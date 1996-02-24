Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 1996

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 1996

Site Los Angeles, California, USA
Date 24 February 1996
Actor / Outstanding Performance by a Cast
Apollo 13 7.8
Apollo 13
Kevin Bacon, Tom Hanks, Bill Paxton, Ed Harris, Kathleen Quinlan, Gary Sinise
Winner
Apollo 13 7.8
Apollo 13
Kevin Bacon, Tom Hanks, Bill Paxton, Ed Harris, Kathleen Quinlan, Gary Sinise
Winner
All nominees
Nixon 7.0
Nixon
, James Woods, Joan Allen, Ed Harris, Paul Sorvino, J. T. Walsh, Powers Boothe, Annabeth Gish, Tony Goldwyn, Larry Hagman, Edward Herrmann, Bob Hoskins, David Hyde Pierce, Madeline Kahn, David Paymer, Mary Steenburgen, Brian Bedford, Kevin Dunn, Fyvush Finkel, E. G. Marshall
Sense and Sensibility 7.3
Sense and Sensibility
Hugh Grant, Alan Rickman, Emma Thompson, Kate Winslet
How to Make an American Quilt 6.7
How to Make an American Quilt How To Make An American Quilt
, Samantha Mathis, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Gene Simmons, Alfre Woodard, Maya Angelou, Kate Nelligan, Lois Smith
Nixon 7.0
Nixon
, James Woods, Joan Allen, Ed Harris, Paul Sorvino, J. T. Walsh, Powers Boothe, Annabeth Gish, Tony Goldwyn, Larry Hagman, Edward Herrmann, Bob Hoskins, David Hyde Pierce, Madeline Kahn, David Paymer, Mary Steenburgen, Brian Bedford, Kevin Dunn, Fyvush Finkel, E. G. Marshall
Get Shorty 6.3
Get Shorty
John Travolta, Danny DeVito, Gene Hackman, Rene Russo, Dennis Farina, James Gandolfini, David Paymer, Delroy Lindo
Get Shorty 6.3
Get Shorty
John Travolta, Danny DeVito, Gene Hackman, Rene Russo, Dennis Farina, James Gandolfini, David Paymer, Delroy Lindo
How to Make an American Quilt 6.7
How to Make an American Quilt How To Make An American Quilt
, Samantha Mathis, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Gene Simmons, Alfre Woodard, Maya Angelou, Kate Nelligan, Lois Smith
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Christine Baranski
Christine Baranski
Cybill
Winner
All nominees
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow
Friends
Candice Bergen
Candice Bergen
Murphy Brown
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Seinfeld
Helen Hunt
Helen Hunt
Mad About You
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Gillian Anderson
Gillian Anderson
The X Files
Winner
All nominees
Sela Ward
Sela Ward
Sisters
Julianna Margulies
Julianna Margulies
ER
Christine Lahti
Chicago Hope
Sharon Lawrence
Sharon Lawrence
NYPD Blue
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Dead Man Walking
Winner
All nominees
Meryl Streep
Meryl Streep
The Bridges of Madison County
Joan Allen
Joan Allen
Nixon
Elisabeth Shue
Elisabeth Shue
Leaving Las Vegas
Emma Thompson
Emma Thompson
Sense and Sensibility
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Kate Winslet
Kate Winslet
Sense and Sensibility
Winner
All nominees
Stockard Channing
Stockard Channing
Smoke
Mare Winningham
Mare Winningham
Georgia
Mira Sorvino
Mira Sorvino
Mighty Aphrodite
Anjelica Huston
Anjelica Huston
The Crossing Guard
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a TV Movie or Miniseries
Alfre Woodard
Alfre Woodard
The Piano Lesson
Winner
All nominees
Anjelica Huston
Anjelica Huston
Buffalo Girls
Sally Field
Sally Field
A Woman of Independent Means
Sela Ward
Sela Ward
Almost Golden: The Jessica Savitch Story
Glenn Close
Glenn Close
Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
David Hyde Pierce
Frasier
Winner
All nominees
Paul Reiser
Paul Reiser
Mad About You
Michael Richards
Michael Richards
Seinfeld
Jason Alexander
Jason Alexander
Seinfeld
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Frasier
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Anthony Edwards
Anthony Edwards
ER
Winner
All nominees
ER
Jimmy Smits
Jimmy Smits
NYPD Blue
Dennis Franz
NYPD Blue
David Duchovny
David Duchovny
The X Files
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Leaving Las Vegas
Winner
All nominees
James Earl Jones
James Earl Jones
Cry, the Beloved Country
Massimo Troisi
Il Postino Posthumously.
Nixon
Dead Man Walking
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Ed Harris
Ed Harris
Apollo 13
Winner
All nominees
The Usual Suspects
Don Cheadle
Don Cheadle
Devil in a Blue Dress
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Othello
Kevin Bacon
Kevin Bacon
Murder in the First
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Gary Sinise
Gary Sinise
Truman
Winner
All nominees
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
The Good Old Boys
James Garner
James Garner
The Rockford Files: A Blessing in Disguise
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
The Tuskegee Airmen
Alec Baldwin
Alec Baldwin
A Streetcar Named Desire
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Friends 8.2
Friends
Jennifer Aniston, , Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer
Winner
Friends 8.2
Friends
Jennifer Aniston, , Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer
Winner
All nominees
Cybill Cybill
Cybill Shepherd, Alicia Witt, Christine Baranski, Dedee Pfeiffer, Alan Rosenberg, Tom Wopat
Mad About You Mad About You
Helen Hunt, Paul Reiser, Leila Kenzle, John Pankow, Anne Ramsay
Frasier 8.3
Frasier
Kelsey Grammer, David Hyde Pierce, John Mahoney, Peri Gilpin, Jane Leeves, Dan Butler
Seinfeld
Seinfeld
Julia Louis-Dreyfus, Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Michael Richards
Cybill Cybill
Cybill Shepherd, Alicia Witt, Christine Baranski, Dedee Pfeiffer, Alan Rosenberg, Tom Wopat
Mad About You Mad About You
Helen Hunt, Paul Reiser, Leila Kenzle, John Pankow, Anne Ramsay
Seinfeld
Seinfeld
Julia Louis-Dreyfus, Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Michael Richards
Frasier 8.3
Frasier
Kelsey Grammer, David Hyde Pierce, John Mahoney, Peri Gilpin, Jane Leeves, Dan Butler
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
ER 8.3
ER
, Anthony Edwards, Julianna Margulies, Noah Wyle, Eriq La Salle, Gloria Reuben, Sherry Stringfield
Winner
ER 8.3
ER
, Anthony Edwards, Julianna Margulies, Noah Wyle, Eriq La Salle, Gloria Reuben, Sherry Stringfield
Winner
All nominees
Chicago Hope Chicago Hope
Peter Berg, Hector Elizondo, Christine Lahti, Peter MacNicol, Mandy Patinkin, Thomas Gibson, Adam Arkin, Jayne Brook, Vondie Curtis-Hall, Roxanne Hart, Jamey Sheridan
NYPD Blue
NYPD Blue
Kim Delaney, Dennis Franz, Jimmy Smits, Sharon Lawrence, James McDaniel, Gordon Clapp, Justine Miceli, Gail O'Grady, Nicholas Turturro
Picket Fences Picket Fences
Don Cheadle, Lauren Holly, Tom Skerritt, Kathy Baker, Ray Walston, Amy Aquino, Kelly Connell, Fyvush Finkel, Costas Mandylor, Marli Metlin, Justin Shenkarow, Adam Wylie
Law & Order 8.5
Law & Order
Benjamin Bratt, Jerry Orbach, Sam Waterston, Jill Hennessy, Steven Hill, S. Epatha Merkerson, Chris Noth
Picket Fences Picket Fences
Don Cheadle, Lauren Holly, Tom Skerritt, Kathy Baker, Ray Walston, Amy Aquino, Kelly Connell, Fyvush Finkel, Costas Mandylor, Marli Metlin, Justin Shenkarow, Adam Wylie
Chicago Hope Chicago Hope
Peter Berg, Hector Elizondo, Christine Lahti, Peter MacNicol, Mandy Patinkin, Thomas Gibson, Adam Arkin, Jayne Brook, Vondie Curtis-Hall, Roxanne Hart, Jamey Sheridan
Law & Order 8.5
Law & Order
Benjamin Bratt, Jerry Orbach, Sam Waterston, Jill Hennessy, Steven Hill, S. Epatha Merkerson, Chris Noth
Life Achievement Award
Robert Redford
Robert Redford
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more