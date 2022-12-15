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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 2016

Рейтинг фильмов в жанре триллер 2016 года

Поезд в Пусан
1 Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер 2016, Корея
8.0
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Обещание
2 Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
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И грянул шторм
3 И грянул шторм
драма, триллер 2016, США
7.9
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Экипаж
4 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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Инферно
5 Инферно
триллер, приключения 2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.8
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Сплит
6 Сплит
триллер 2016, США
7.7
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Под покровом ночи
7 Под покровом ночи
триллер, драма 2016, США
7.7
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Отмель
8 Отмель
триллер, драма 2016, США
7.7
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Иностранец
9 Иностранец
триллер, боевик 2016, США
7.7
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Союзники
10 Союзники
триллер 2016, США
7.7
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Не дыши
11 Не дыши
триллер 2016, США
7.6
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Нерв
12 Нерв
триллер 2016, США
7.6
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Великая стена
13 Великая стена
триллер, мистика 2016, США
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
14 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Девушка в поезде
15 Девушка в поезде
детектив, триллер 2016, США
7.5
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Новая эра Z
16 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Уиджи: Проклятие доски дьявола
17 Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.5
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Лес призраков
18 Лес призраков
ужасы, триллер 2016, США
7.4
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Джейсон Борн
19 Джейсон Борн
триллер, боевик 2016, США
7.2
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Иллюзия обмана 2
20 Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.2
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Голем
21 Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.2
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
22 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
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Судная ночь 3
23 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
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Механик: Воскрешение
24 Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал 2016, США / Таиланд
6.9
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Неоновый демон
25 Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.9
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Лекарство от здоровья
26 Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.8
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Моя девушка - монстр
27 Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия 2016, США
6.6
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5-ая волна
28 5-ая волна
приключения, фантастика, триллер 2016, США
5.3
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