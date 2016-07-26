«Неоновый демон»: Рецензия Киноафиши

Страшная сила

В российский прокат выходит провокационная лента Николаса Виндинга Рефна «Неоновый демон», которая была представлена на Каннском кинофестивале в основной программе. Сюжет фильма очень прост: провинциальная девушка приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать знаменитой. Но не отступая от древних обычаев кинокритиков, после просмотра картины, столь красочно эксплуатирующей насилие и табу, публика разделилась на два противоборствующих лагеря. Одни воспевали автору дифирамбы, а другие громко освистали его прямо в зале. Кому же всё-таки не рекомендуется смотреть новый опус режиссёра «Драйва», и кому он точно придётся по вкусу?

Кадр из фильма «Неоновый демон»

Во-первых, если вы знакомы с фильмами Рефна, и они не вызвали у вас эстетических конвульсий, а принесли одно отторжение, то хорошо подумайте прежде, чем покупать билет. Во-вторых, если работы Ларса фон Триера, Гаспара Ноэ и даже Квентина Тарантино кажутся вам чересчур выходящими за рамки дозволенного, то «Неоновый демон» и вовсе будет выглядеть как исчадие ада. Не стоит также обманываться трейлером, который не отражает и половины того, что вас ждёт в фильме на самом деле. Девицы в крови и с ножами в руках тут, конечно же, будут, но в заблуждение по поводу развития сюжета он вводит неслабое. Однако если вы вошли в состояние визуального экстаза после его просмотра и не боитесь узреть нечто шокирующее, то «Неоновый демон» тут же завлечёт вас в объятия и не отпустит до самого конца.

Кадр из фильма «Неоновый демон»

Часто жестокие и табуированные фильмы ругают за отталкивающее воздействие на зрителя, но это не всегда справедливо. Насилие порой и правда может быть неуместно и рассчитано лишь на узкий круг любителей подобной категории картин, но в случае с работами Рефна оно всегда направлено на то, чтобы усилить воздействие на зрителя. Он не только возводит его в гротеск, но и делает настолько красивым, что вызванные им эмоции с трудом можно описать как отвращающие, а куда точнее будет назвать их завораживающими. При этом вместе с сильным эмоциональным потрясанием во время просмотра «Неонового демона» получаешь ещё и личное мнение режиссёра по поставленной проблеме. А именно так и должно работать настоящее кино.

Кадр из фильма «Неоновый демон»

Фильм задаётся вопросами об истинной природе красоты и воздействии на отдельно взятого человека её пагубными стандартами, которые окружают людей, особенно женскую половину, с раннего возраста. Причём, как нельзя актуально это именно сейчас, когда поток визуальной информации о том, как должна выглядеть девушка, только увеличивается засчёт роста доли интернета в формировании человеческого сознания. В картине противопоставляются красота естественная и красота искусственная, и особенно этот контраст заметен в начале, когда Джесси только знакомится со своими коллегами. Она словно робкий воробей рядом с высокомерными воронами, готовыми заклевать её при первой же возможности. А когда маленькая птичка замахивается на великое господство, её попытки сразу пресекают в доказательство того, как сильно она заблуждалась, полагаясь в жизни лишь на свою внешность.

Кадр из фильма «Неоновый демон»

Как всегда, важную роль у Рефна играет освещение и цветовое решение. При помощи смены синего и красного он показывает, как меняется героиня Эль Фаннинг, превращаясь из ангела в демона, и на это стоит обратить внимание. Кроме того, режиссёр использует свои фирменные жесты, вроде сцен на переднем сиденье машины, и по-прежнему образцово играет со светом и зеркалами, в чём сразу же читается его стиль. И «Неонового демона» можно смело признать самым красивым фильмом не только в его карьере, но и вообще одним из самых эффектных и выразительных кинотворений всех времён. Антуража добавляет и бесподобная музыка от композитора Клиффа Мартинеса, который создавал атмосферу и «Драйву».

Кадр из фильма «Неоновый демон»

Фильм также по-новому позволяет посмотреть на Эль Фаннинг, которая наконец выходит из амплуа невинной девочки и играет не просто чью-то дочку (или остаётся в тени Анджелины Джоли), но предстаёт цельной героиней. Мы очень мало знаем о её прошлом, но поэтому и проникаемся к ней симпатией, ведь подобные Джесси – явление нередкое в современном мире, и режиссёр тем самым сводит сюжет к чему-то более глобальному. В противовес Фаннинг представлены персонажи Эбби Ли, Беллы Хиткот и Дженны Мэлоун, которые окончательно оказались во власти ложных убеждений. Некрофилия, каннибализм, гомосексуальность и оммажи Елизавете Батори – всё это их рук дело. А ещё в «Неоновом демоне» есть совсем немного Кристины Хендрикс и по чуть-чуть Карла Глусмана и Киану Ривза, служащих приятным дополнением к проекту ещё одного претенциозного датчанина, кинематографический риск которого стоит того, чтобы быть замеченным.

Кадр из фильма «Неоновый демон»

В российском прокате с 28 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Неоновый демон»

Трошина Олеся