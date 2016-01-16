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«5-ая волна»: Рецензия Киноафиши

16 января 2016 00:00
«5-ая волна»: Рецензия Киноафиши

С той благословенной поры, когда сенатор Джозеф Реймонд Маккарти замутил (точнее, энергично пришпорил) всеобъемлющее «расследование антиамериканской деятельности», страх перед инородцами-чужаками, мыслящими захватить жизненное пространство США, уже не покидал кинематографа Соединенных Штатов. Бесконечные версии «Вторжения похитителей тел» сменяются не менее (не)отвязными «Красными рассветами». В последнем из этих «Рассветов» (2012 года), который российские прокатчики, в экстазе неукротимой ностальгии по советскому кино, переименовали в «Неуловимых», пришельцы являются аж из Северной Кореи. Впрочем, тамошние жители, если еще годков тридцать-сорок помаринуются в собственном соку, именуемом чучхе, и в самом деле рискуют стать инопланетным видом… Важнее здесь, однако, другое. Американских кинематографистов все больше тревожит судьба подрастающего поколения: как им, молодым, не имеющим жизненного опыта, справиться с таким девятым валом пришельцев, с этой совершенно неконтролируемой миграцией из ближних и дальних звездных систем? «Пятая волна» как раз продолжает упомянутый «Красный рассвет» – 2012, с неменьшей остротой ставя тот же самый вопрос: как жить юным гражданам Соединенных Штатов при таком засилье нелегальных гостей из космоса?..

«5-ая волна»: Рецензия Киноафиши

Ответ, надо сказать, получился не намного умнее, чем в том же Red Dawn. Авторы могли бы, например, зарифмовать волны-атаки инопланетных оккупантов с казнями египетскими, низвергнув кровь и каких-нибудь лягушек с саранчой на грешный мировой оплот демократии. Но нет, экранизаторы романа Рика Янси, бывшего налогового инспектора из Флориды, ни на что такое не покусились: за электромагнитным пинком, потопом и птичьим гриппом, функциональными как гриль из телерекламы, следует молодежный квест, с каждой минутой обрастающий столь фантастическими (не в смысле жанра, а в смысле беспросветной наивности и сюжетной немотивированности) подробностями, что смотреть на эти драматургические поддавки чрезвычайно тягостно и неловко. С появлением героя по имени Ивен Уокер, в исполнении мускулисто-блаженного Алекса Роу, фильм стремительно клонит в диабетическую сентиментальность а-ля «Сумерки», становящуюся в итоге совсем уж пародией на саму себя: – Папа очень любил мороженое. – Уверена, тебя он любил больше.

«5-ая волна»: Рецензия Киноафиши

Тем не менее посреди всей этой откровенной тинейджерской чепухи есть одна вещь, неожиданно наделяющая фильм смыслом. (ВНИМАНИЕ: людям, еще не посмотревшим «Пятую волну» и притом как огня боящимся так называемых спойлеров (без которых в данном случае совершенно нельзя обойтись), дальнейшее чтение категорически воспрещается!!!) Орудием пришлого зла здесь оказывается… армия США, которая убивает выживших, используя для этого снайперов и беспилотники, а чтобы уничтожить оставшихся – тренирует и бросает в бой детей и подростков, зомбированных при помощи чипов. Столь хлесткое описание американской военной геополитики в регионах так называемого второго и третьего мира никак не может быть случайным. Создатели «Пятой волны» явно оказались под влиянием Уильяма Блума, Рэя Макгаверна, Пола Крейга Робертса и либертарианского Института Рона Пола за мир и процветание, что, конечно, большой сюрприз для простой детско-юношеской противоинопланетной зарницы.

«5-ая волна»: Рецензия Киноафиши

Сергей Терновский

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