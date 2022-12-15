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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2018

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2018 года

Мстители: Война бесконечности
1 Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.6
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Веном
2 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
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Алита: Боевой ангел
3 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Первому игроку приготовиться
4 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
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Ральф против интернета
5 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Человек-паук: Через вселенные
6 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
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Аквамен
7 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
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Апгрейд
8 Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.1
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Бамблби
9 Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
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Дэдпул 2
10 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Мир Юрского периода 2
11 Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
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Рэмпейдж
12 Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
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Мег: Монстр глубины
13 Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.9
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Человек-муравей и Оса
14 Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.9
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Черная Пантера
15 Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.8
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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
16 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.7
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Дыши во мгле
17 Дыши во мгле
фантастика, драма 2018, Франция
7.5
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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
18 Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.5
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Аксель
19 Аксель
фантастика 2018, США
7.4
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Хроники хищных городов
20 Хроники хищных городов
фантастика 2018, США / Новая Зеландия
7.4
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Тайна дома с часами
21 Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.3
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Тихоокеанский рубеж 2
22 Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик 2018, США
7.3
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Темные отражения
23 Темные отражения
фантастика, триллер 2018, США
6.8
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Планета зверей
24 Планета зверей
приключения, боевик, комедия, фантастика 2018, Китай
6.6
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Хищник
25 Хищник
фантастика, боевик 2018, США
6.3
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К звездам
26 К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.2
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Жил-был Дэдпул
27 Жил-был Дэдпул
приключения, фантастика 2018, США
5.5
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СуперБобровы: Народные мстители
28 СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика 2018, Россия
4.7
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Астрал: Новое измерение
29 Астрал: Новое измерение
ужасы, драма, фантастика 2018, Великобритания
3.4
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