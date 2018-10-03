«Веном»: Рецензия Киноафиши

Фильм-комикс из прошлого

Репортёр Эдди Брок пытается разобраться в тайнах, которые скрывает крупная медицинская корпорация, но после первого же интервью с ее руководителем Брока увольняют. Спустя полгода у Эдди появляется возможность поквитаться, когда в него вселяется инопланетный симбиот Веном. Тот даёт герою сверхсилы и неуязвимость. Проблема только в том, что он не только разрушает организм своего носителя, но ещё и отличается весьма дурным и несдержанным характером. Эдди Броку предстоит найти внутренний компромисс между человечностью и сущностью инопланетного антигероя, а заодно и спасти землю от безумных планов учёного.

Кадр из фильма «Веном»

Компания Sony в очередной раз пытается запустить свою супергеройскую франшизу (как, впрочем, и все остальные крупные кинопроизводители). Однако после провала «Нового Человека-Паука» Питер Паркер переехал к героям киновселенной Marvel, и теперь Sony планирует развивать второстепенных персонажей из паучьего мира. Звучит, конечно, странно, но ведь чуть больше десяти лет назад мало кто мог предположить, что вселенная Marvel сможет обойтись без таких «флагманов», как Росомаха и всё-тот же Человек-Паук. И первым героем нового мира решили сделать Венома.

Кадр из фильма «Веном»

Авторы поступили вполне разумно — взяли на главную роль харизматичного актёра с огромной фанатской базой, добавили в его образ побольше юмора (привет Тони Старку), а потом дали ему неоднозначные силы антигероя. Ставка на актёра в данном случае срабатывает на все сто: Том Харди в образе Эдди Брока выглядит очень мило, играет отлично, а его внутренние разговоры с Веномом — лучшая часть картины, да к тому же действительно очень смешная. Чего, увы, не скажешь об остальных диалогах в фильме. По пафосу и клишированности их можно сравнить разве что с репликами Степного Волка в «Лиге Справедливости». Но здесь так говорит не один персонаж, а практически все.

Кадр из фильма «Веном»

Выйди «Веном» лет десять назад, такую подачу приняли бы с радостью. Но сейчас зрители уже избалованы неоднозначными и живыми злодеями вроде Киллмонгера из «Чёрной Пантеры» или Килгрейва из «Джессики Джонс», а уж стереотипов на экране насмотрелись предостаточно. Поэтому при просмотре не отпускает ощущение, что «Веном» опоздал со своим сюжетом, и Sony опять отстаёт от развития кино. В то время, когда все стараются приблизить комиксы к реальным проблемам, они подают почти мультяшную жвачку про «злых злодеев». И ровно то же можно сказать о самих съёмках с очень рваным монтажом, финальной драке, где компьютерный эффект дерётся с другим компьютерным эффектом, и простейшей мотивации главных персонажей. Несомненно, в этом плане «Веном» — история из прошлого.

Кадр из фильма «Веном»

Но хоть такие фильмы принято ругать и обвинять во вторичности, плюсы в нём всё-таки есть. Во-первых, как уже сказано выше, игра Тома Харди, который может в нужный момент выдать и «крутого парня», но в остальное время выглядит живым и забавным. Хотя иногда его характер меняется слишком уж внезапно. Во-вторых, текстовый юмор на грани полной комедии — чувствуется почерк автора «Добро пожаловать в Zомбилэнд». В-третьих, фильм сумели сделать действительно динамичным. Правда за первые полчаса зачем-то пытаются показать сразу несколько историй, и в итоге вступление картины иногда напоминает начало какого-нибудь сериала, где рассказывают краткое содержание предыдущих серий. Но если вытерпеть эту кашу, то дальше в фильме идёт постоянное движение без затяжным провисаний, как это случалось со многими подобными сюжетами.

Кадр из фильма «Веном»

В итоге у Sony получилось снять вполне стандартный одноразовый комикс в духе начала нулевых, что уже неплохой прогресс относительно «Нового Человека-Паука». К сожалению, в этот раз Тома Харди нельзя назвать «спасителем» роли, как это было когда-то с Бэйном после провала «Бэтмен и Робин». Но всё же тем, кто не читает комиксы, станет чуть понятнее симбиот из «Врага в отражении». От фильма не нужно ждать многого. До глобальности Marvel или даже «Людей Икс» здесь ещё далеко. Это стандартная история персонажа в незатейливом сюжете для весёлой компании с попкорном. Хотя не очень понятно, как настолько обычный фильм сможет дать начало целой вселенной. Похоже, Sony всё-таки пора сдаваться и идти сотрудничать с Marvel.

Алексей Хромов

В российском прокате с 4 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Веном»