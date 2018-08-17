«Аксель»: Рецензия Киноафиши

Робот — друг человека

Юный Майлз из бедной семьи очень увлечён мотогонками. Однажды он всё-таки выигрывает соревнования, но после этого новые друзья обходятся с ним не лучшим образом: бросают со сломанным мотоциклом на пустоши. Там Майлз и встречает Акселя — военного робота, который внешне и повадками похож на огромного металлического пса. Юноша чинит его, и Аксель становится его верным другом. Однако военные, вложившие в разработку робота много сил и денег, хотят во что бы то ни стало вернуть Акселя, не понимая, что он уже не просто искусственный интеллект, а практически живое существо и просто «друг человека».

Кадр из фильма «Аксель»

Если говорить об истории военного робота, который подружился с человеком, представители старшего поколения наверняка вспомнят прекрасный фильм «Короткое замыкание» из середины восьмидесятых. Милый и забавный робот Джонни, который сбежал от своих разработчиков и поселился в обычной американской семье, был любимчиком публики не один год. Кстати, на его основе позже Pixar создали своего «ВАЛЛ-И». Вполне вероятно, что авторы «Акселя» (от аббревиатуры A.X.L.) решили объединить тему «Короткого замыкания» с разработками Boston Dynamics и глазами Бамблби из «Трансформеров», а заодно взяли пару идей из «Чёрного зеркала» и вечный тезис «Собака — друг человека».

Кадр из фильма «Аксель»

В результате и вышел подростковый фильм о дружбе и взаимопомощи юноши и робота-пса. Смотреть его наиболее интересно будет тем, кто находится в центре целевой аудитории — от 12 до 20 лет. Более взрослому зрителю сценарий может показаться слишком простым и наивным, впрочем, впечатление сгладится, если эмоционально проникнуться привязанностью железного пса к человеку. Есть и крупные сценарные огрехи: разработчик робота то пытается не вмешиваться в самых опасных ситуациях, то готов пойти на преступление, чтобы заполучить своё творение обратно. Главные герои как-то быстро и легко убеждаются, что машина для убийств их не обидит. А сам робот то с лёгкостью разносит военных, то не может справиться с одним злобным подростком. Но все это не испортит впечатление от просмотра ни для подростков, ни для убежденных собачников — для первых сюжет легко усвоится и будет понятным, а вторые будут очарованы робопсом.

Кадр из фильма «Аксель»

Но для взрослого зрителя характеры персонажей тоже очень уж схематичны. И наиболее показателен среди них злобный Сэм. Он делает буквально всё, чтобы казаться подлым, превращаясь чуть ли не в опереточного злодея, что укладывается в каноны подросткового кино. Но если воспринимать всё это как фон, то можно насладиться наиболее приятными моментами. Во-первых, в фильме отлично сняты гонки на мотоциклах. Во-вторых, этот компьютерный робот ведёт себя так, что многие любители больших собак узнают в нём своего питомца. Бег, игры, нежелание отпускать верёвку — всё это выглядит очень живо, с явной целью зацепить именно «собачников». Вероятно, авторы хотели создать некую противоположность роботам-собакам от Boston Dynamics и их ещё более пугающему воплощению из эпизода «Шрапнель» в «Чёрном зеркале».

Кадр из фильма «Аксель»

При этом собака большую часть фильма ведет себя именно как обычный пес. Увидеть Акселя в действии не выходит до самого финала, он чаще всего просто бегает и играет, развивая идею весьма обычной собаки под маской робота. Фильму несколько не хватает экшена и зрелищных спецэффектов, но основной аудитории будет, на что в нем посмотреть — авторы пытаются сделать акцент на рассказе о любви, дружбе и верности.

Инна Горячева

В российском прокате с 16 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Аксель»