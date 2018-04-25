«Дыши во мгле»: Рецензия Киноафиши

Дела на этой планете совсем плохи

В Париже происходит землетрясение, которое приводит к выбросу из-под земли токсичного газа, убивающего все на своем пути. В лучших традициях зомби апокалипсиса, выжить удается только тем, кто успел забраться повыше. Но, например, у таких семей, как у Анны и Мэттью, особого выбора и нет - их дочь Сара из-за специфической болезни живет в изолированной камере, как до этого и главная героиня фильма «Весь этот мир». Поэтому им приходится выживать не только за себя, но и за нее. Они придумывают целый план по спасению и пытаются его реализовать, а судьба и окружающий мир всячески пытаются им в этом помешать.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Режиссер Дэниэл Роби, больше всего известный по сериалу «Версаль», прихватив оттуда большую часть технической группы, снял удивительно своевременный, будоражащий и держащий в напряжении фильм. «Дыши во мгле», стал новым шагом в давно заезженном и надоевшем жанре конца света. Создатели фильма не боятся смешивать жанры, пугать и напоминать кинопублике, что все это можно делать не только за баснословные голливудские бюджеты, но и за совсем скромные, но умело использованные средства.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Начинается фильм как смесь «Фантома» Криса Горака и «Мумии» Алекса Курцмана, далее авторы уходят в отрыв на уровне ранних работ Дэнни Бойла и Зака Снайдера. Сара, находясь в камере, общается с друзьями, которые находятся в таком же положении, а мир познают через очки виртуальной реальности. Родители же пытаются найти любые средства, чтобы вытащить дочь из ее заточения, сначала рыская по всему миру, а после землетрясения поддерживая ее жизнь в камере. Задыхаться зрители начинают, как и герои, с первых же сцен с токсичным газом и до самых титров в конце.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Отцом Сары стал Ромен Дюрис («Любовь на кончиках пальцев», «Все деньги мира»). Актер не только очень натуралистично и естественно отыграл все проблемы, которые сваливаются на его героя, но и уверенно пробегал часть фильма в маске и с кислородным баллоном наперевес. Ольга Куриленко («Семь психопатов», «Обливион») все еще доказывает, что она скорее актриса, чем модель. Получается у нее через раз, но в «Дыши во мгле» образ ученого пришелся ей впору. Их дочь изобразила юная звезда «Хэппи-энда» Михаэля Ханеке Фантина Ардуин. У девочки большое будущее, она не боится экспериментировать и выбирает самые разнообразные проекты и партнеров. Пожилую пару, участвующую в судьбе главных героев, сыграли французские классики Анна Гейлор («Пришельцы», «Между ангелом и бесом») и Мишель Робен («Амели», «Игрушка»), их игру можно сравнить лишь с вином, которое с годами становится только лучше.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Имея примитивный набор компонентов, оператор Пьер-Ив Бастард создал настоящий мир, находящийся на грани вымирания. Где люди, блуждающие во мгле, каждую секунду сражаются за себя и своих родных. А кислород становится настоящими «слитками золота», за которые и погибнуть не жалко. Композитор Мишель Корривуа написал саундтрек, отвечающий всем тонкостям жанра. При этом музыка, как и остальные элементы «Дыши во мгле», пугает, волнует и заставляет кинозрителей нервничать.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Картина «Дыши во мгле» смотрится, что называется, «на одном дыхании», так читается обычно интересный и непредсказуемый роман, в котором перемешаны любовь, семья, апокалипсис, вопросы этики и выживания. Это отличный взгляд на все, что актуально, любимо и, возможно, именно это и нужно использовать для своеобразного перезапуска жанра, который можно было бы назвать «сейчас мы все умрем, но вы приготовьтесь и устройтесь на время просмотра поудобнее в своих креслах». Попутно обсуждаются со зрителями темы бога, людские отношения и эволюция. Казалось бы, французы знают толк в вине, поцелуях и юморе, но «Дыши во мгле» раскрывает их с совершенно неожиданной и такой интригующей стороны, что хочется попросить их почаще развлекать зрителей своими экспериментами.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дыши во мгле»