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Киноафиша Рецензии «Дыши во мгле»: Рецензия Киноафиши

«Дыши во мгле»: Рецензия Киноафиши

25 апреля 2018 00:00
«Дыши во мгле»: Рецензия Киноафиши
Дела на этой планете совсем плохи

В Париже происходит землетрясение, которое приводит к выбросу из-под земли токсичного газа, убивающего все на своем пути. В лучших традициях зомби апокалипсиса, выжить удается только тем, кто успел забраться повыше. Но, например, у таких семей, как у Анны и Мэттью, особого выбора и нет - их дочь Сара из-за специфической болезни живет в изолированной камере, как до этого и главная героиня фильма «Весь этот мир». Поэтому им приходится выживать не только за себя, но и за нее. Они придумывают целый план по спасению и пытаются его реализовать, а судьба и окружающий мир всячески пытаются им в этом помешать.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Режиссер Дэниэл Роби, больше всего известный по сериалу «Версаль», прихватив оттуда большую часть технической группы, снял удивительно своевременный, будоражащий и держащий в напряжении фильм. «Дыши во мгле», стал новым шагом в давно заезженном и надоевшем жанре конца света. Создатели фильма не боятся смешивать жанры, пугать и напоминать кинопублике, что все это можно делать не только за баснословные голливудские бюджеты, но и за совсем скромные, но умело использованные средства.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Начинается фильм как смесь «Фантома» Криса Горака и «Мумии» Алекса Курцмана, далее авторы уходят в отрыв на уровне ранних работ Дэнни Бойла и Зака Снайдера. Сара, находясь в камере, общается с друзьями, которые находятся в таком же положении, а мир познают через очки виртуальной реальности. Родители же пытаются найти любые средства, чтобы вытащить дочь из ее заточения, сначала рыская по всему миру, а после землетрясения поддерживая ее жизнь в камере. Задыхаться зрители начинают, как и герои, с первых же сцен с токсичным газом и до самых титров в конце.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Отцом Сары стал Ромен Дюрис («Любовь на кончиках пальцев», «Все деньги мира»). Актер не только очень натуралистично и естественно отыграл все проблемы, которые сваливаются на его героя, но и уверенно пробегал часть фильма в маске и с кислородным баллоном наперевес. Ольга Куриленко («Семь психопатов», «Обливион») все еще доказывает, что она скорее актриса, чем модель. Получается у нее через раз, но в «Дыши во мгле» образ ученого пришелся ей впору. Их дочь изобразила юная звезда «Хэппи-энда» Михаэля Ханеке Фантина Ардуин. У девочки большое будущее, она не боится экспериментировать и выбирает самые разнообразные проекты и партнеров. Пожилую пару, участвующую в судьбе главных героев, сыграли французские классики Анна Гейлор («Пришельцы», «Между ангелом и бесом») и Мишель Робен («Амели», «Игрушка»), их игру можно сравнить лишь с вином, которое с годами становится только лучше.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Имея примитивный набор компонентов, оператор Пьер-Ив Бастард создал настоящий мир, находящийся на грани вымирания. Где люди, блуждающие во мгле, каждую секунду сражаются за себя и своих родных. А кислород становится настоящими «слитками золота», за которые и погибнуть не жалко. Композитор Мишель Корривуа написал саундтрек, отвечающий всем тонкостям жанра. При этом музыка, как и остальные элементы «Дыши во мгле», пугает, волнует и заставляет кинозрителей нервничать.

Кадр из фильма «Дыши во мгле»
Кадр из фильма «Дыши во мгле»

Картина «Дыши во мгле» смотрится, что называется, «на одном дыхании», так читается обычно интересный и непредсказуемый роман, в котором перемешаны любовь, семья, апокалипсис, вопросы этики и выживания. Это отличный взгляд на все, что актуально, любимо и, возможно, именно это и нужно использовать для своеобразного перезапуска жанра, который можно было бы назвать «сейчас мы все умрем, но вы приготовьтесь и устройтесь на время просмотра поудобнее в своих креслах». Попутно обсуждаются со зрителями темы бога, людские отношения и эволюция. Казалось бы, французы знают толк в вине, поцелуях и юморе, но «Дыши во мгле» раскрывает их с совершенно неожиданной и такой интригующей стороны, что хочется попросить их почаще развлекать зрителей своими экспериментами.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дыши во мгле»

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