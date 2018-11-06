«Апгрейд»: Рецензия Киноафиши

«Веном» здорового человека

В мире будущего, где машины и искусственный интеллект стали неотъемлемой частью деятельности любого человека, живёт ретроград Грей Трейс (Логан Маршалл-Грин). Он ремонтирует старые машины и всё ещё не хочет следовать за прогрессом. Но после аварии и нападения преступников, повлекших гибель его девушки, Грей оказывается парализован. И единственный шанс снова стать полноценным человеком и отомстить за возлюбленную — экспериментальный микрочип Стем, который помогает ему управлять телом и подсказывает, как найти злодеев. Вот только новый обитатель тела героя иногда может полностью перехватывать контроль, совершая жестокие поступки.

Кадр из фильма «Апгрейд»

Если бы сейчас на дворе были девяностые, вездесущие видеопираты наверняка назвали бы этот фильм «Веном 2», поскольку о сходствах этих двух картин уже не пошутил только ленивый. Но сейчас за них это делают прокатчики, и русская реклама «Апгрейда» в постерах и даже трейлерах откровенно ссылается на нашумевшего предшественника. И их трудно винить, поскольку аналогии и правда налицо. С одной только поправкой: этот фильм был снят раньше, и только до российского проката добрался с опозданием. Так что, всё-таки «Веном» — «Апгрейд 2», а не наоборот. И хоть некоторые и ругаются на странно построенную рекламную кампанию, скорее всего именно эти отсылки заставят многих обратить внимание на картину малоизвестного австралийского режиссёра, которая иначе наверняка осталась бы незамеченной.

Кадр из фильма «Апгрейд»

И ведь действительно, дело не только в том, что исполнитель главной роли Логан Маршалл-Грин невероятно похож на Тома Харди, разве что чуть уступая ему в харизматичности. Суть в самом сюжете: в человеке поселяется инородное существо, которое делает его быстрее и сильнее, но провоцирует на агрессию и убийства. Даже первая драка «обновлённого» Грея с преступником очень уж напоминает аналогичное столкновение Эдди Брока с наёмниками, когда в нём только поселился Веном. Разве что в «Апгрейде» весь экшен продуман гораздо остроумнее и полагается не на спецэффекты, а на нестандартный подход.

Кадр из фильма «Апгрейд»

Вообще в изобретательности авторам не откажешь. Они действительно отработали весь небольшой бюджет на полную, прикрыв недостатки графики необычными съёмками и постоянным движением (для понимания: весь бюджет «Апгрейда» меньше гонорара одного только Харди за «Венома»). Экшен сцены сняты с интересным эффектом: камера фиксируется на главном герое, а весь фон двигается вокруг него. Это создаёт ощущение компьютерной игры, особенно когда Грея показывают со спины или сверху. Сходства добавляет и то, что он дерётся с совершенно каменным выражением лица. И это не халтура, а как раз важная тонкость — в эти моменты телом управляет Стем, которому эмоции не нужны вовсе.

Кадр из фильма «Апгрейд»

Но устать от таких съёмок зритель просто не успеет. В противовес «Хардкору», где всё было построено на одном приёме (вид «из глаз» героя), подобный подход используется только во время драк и иногда бега. В остальное же время это обычное кино. Но и здесь заскучать не придётся, ведь в сюжете поднимают немало интересных тем в духе киберпанка: автоматизация окружающих нас машин, которая может привести к серьёзным трагедиям, вживление имплантов, а также вечный вопрос сознательности искусственного интеллекта. Конечно, каких-то принципиальных открытий и философских дилемм в стиле «Из машины» от «Апгрейда» ждать не приходится. Это в первую очередь фантастический экшен-триллер, где всё построено на постоянном движении. И он свою задачу выполняет на все сто — спады динамики происходят только для того, чтобы герои и зрители немного перевели дух, а потом всё снова возвращается к постоянному драйву, который не даст отвлечься до последней минуты фильма.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Апгрейд»