«Хан Соло: Звёздные Войны. Истории»: Рецензия Киноафиши

Юность космического ковбоя

Юный Хан живёт в бедности и промышляет мелким воровством, но у него есть мечта — он твёрдо решил стать лучшим пилотом во вселенной. Вырвавшись с родной планеты, Хан попадает сначала в имперские войска, а потом в банду Тобиаса Беккета (Вуди Харрельсон). Начинающему пилоту предстоит познакомиться с самыми опасными преступниками, а также встретиться с представителем расы вуки Чубаккой и знаменитым игроком Лэндо Калриссианом. И, конечно же, вся эта компания ввяжется в крупные неприятности, которые и превратят наивного юнца в легендарного контрабандиста Хана Соло — пилота «Тысячелетнего сокола».

Кадр из фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Продолжать многолетнюю франшизу всегда непросто, всё равно новые эпизоды будут сравнивать с классикой. И поэтому фильмы из цикла «Истории» зрители воспринимают более однозначно и легко, чем «номерные» эпизоды «Звёздных войн» — в них видят то самое «тёплое ламповое». Так уже было с «Изгой-один», и «Хан Соло» повторяет ту же атмосферу воспоминаний. Разница лишь в том, что все герои «Изгоя» было обречены с самого начала, а вот за основных персонажей «Хана Соло» переживать не приходится. Все знают, что и с главным героем, и с Чубаккой, и даже с Лэндо всё будет в порядке. Поэтому новая картина наполнена неиссякаемым оптимизмом даже в самых жёстких сценах.

Кадр из фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

По сути фильм снова возвращает к атмосфере «космического вестерна», о котором почти забыли после первых частей. Сам сюжет представляет собой традиционный фильм-ограбление: команда преступников должна достать опасный товар, чтобы откупиться от зловещего босса. Перестрелки, дуэли, раскручивание пистолетов. Поменяй лазеры на пули, а корабли на дилижансы — фильм про дикий запад готов. Но такой и должна быть история Хана Соло: лучшего пилота, контрабандиста и настоящего ковбоя. Конечно, заменить Харрисона Форда в этой роли невозможно. И наверное авторы фильма поступили правильно, что не стали подбирать актёра исключительно по внешней схожести — всё равно бы ругали за несоответствие. Поэтому Олден Эйренрайк не сильно похож на Форда, да и играет совершенно по-своему, более легко и позитивно. А вот из остального актёрского состава критиковать приходится только Эмилию Кларк. Она снова в привычном образе мягкой девушки, которой против собственной воли пришлось стать сильной и жестокой.

Кадр из фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Возможно, ей просто не повезло с партнёрами по площадке, в каждой сцене есть более сильный актёр, которому она проигрывает с мастерстве. Зато повезло зрителям: отличных образов в фильме очень много. Как бы ни был обаятелен Эренрайк, как только в кадре появляется Вуди Харрельсон, Дональд Гловер или Пол Беттани, всё внимание переключается на них. Харрельсон снова играет цинично и грубовато, как и во многих других фильмах. Но он настолько органичен в подобных ролях, что обвинять его в повторах было бы просто кощунством. Гловер в образе контрабандиста Лэндо Калриссиана вообще перетягивает на себя любую сцену. Его харизме и обаянию мог бы позавидовать даже Билли Ди Уильямс, игравший в классике. С Полом Беттани всё просто — он невероятно красив в роли арзитипичного маниакального злодея.

Кадр из фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Зацепить фанатов классической франшизы было очень нетрудно — достаточно взять образ Хана Соло из 4-6 эпизодов и аккуратно его разобрать на составляющие. А потом показать как все эти части появились. Поклонники могут даже заранее предсказать что произойдёт, но всё равно не улыбнуться в эти моменты невозможно. Встреча Хана с Чубаккой выглядит потрясающе. А потом тот надевает свои знаменитые ленты с патронами, а Соло получает пистолет и кобуру на бедро. «Тысячелетний сокол» выглядит несколько иначе, и тут авторы как бы подшучивают и одновременно подсказывают зрителю, что со всеми этими девайсами скоро что-то произойдёт.

Кадр из фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Да и окружающий мир возвращает к воспоминаниям о той самой «далёкой-далёкой галактике», населённой странными существами — одно нелепее другого. И ровно те же летательные аппараты причудливых форм и даже посуда, непохожая на нормальную. Тут же и андроиды всех видов, хоть гуманоидные, хоть напоминающие мусорные вёдра. И кстати, спутница Лэндо андроид L3-37 — здесь главный поставщик саркастичных и злободневных шуток о равноправии. Хотя в этом явно ссылались на «Изгой-один», там тоже был остроумный робот. Для полного ощущения атмосферы старых «Звёздных войн» хочется разве что добавить яркости в картинку, современная серость не всегда вяжется со светлыми воспоминаниями. Но зато космические перелёты, имперские корабли и непонятные существа в космосе — всё как в детстве.

Кадр из фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Единственное, за что наверняка будут ругать этот фильм — в финале всё-таки трудно представить, что герой Олдена Эренрайка через некоторое превратится в того циника, которым был персонаж Харрисона Форда в классической трилогии. Авторы будто специально захотели себе оставить пространство для продолжения. Начало его преступной деятельности положено, но он всё ещё наивнен. Поэтому трудно считать их одним и тем же Ханом Соло, это пока что две разные истории. Но в остальном в фильме есть все атрибуты отличного вестерна и космооперы: погони, перестрелки, любовь, предательство, мудрые наставники и опасные соперники, и снова погони и перестрелки.

Алексей Хромов

В российском прокате с 24 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории»