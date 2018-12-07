«Хроники хищных городов»: Рецензия Киноафиши

Беззубый блокбастер о хищном городе

Шестидесятиминутная война разрушила привычный нам мир, и спустя тысячу лет города превратились в огромные транспортные средства. Хищный Лондон поглощает более мелкие населённые пункты: сами города пускают на топливо, а жителей превращают в работников низшего звена. Таддеус Валентайн (Хьюго Уирвинг) из высшей касты Лондона вынашивает зловещий план, который должен изменить баланс сил в мире. И помешать ему может только Эстер Шоу (Гера Хилмар), у которой со злодеем давние счёты. Но после первого же столкновения, она вылетает из Лондона, прихватив с собой историка Тома (Роберт Шиэн). Теперь им нужно выжить в постапокалиптическом мире, найти союзников и вернуться в город, чтобы остановить Валентайна.

Кадр из фильма «Хроники хищных городов»

После появления картины «Безумный Макс: Дорога ярости» дизель-панк ломанулся на экраны с мощью, которая и не снилась фильмам восьмидесятых. Разумеется, теперь это уже не независимые картины, а дорогие блокбастеры, да и спецэффекты подтянусь до невиданного ранее уровня. И, похоже, создатель экранного «Властелина колец» Питер Джексон решил переплюнуть предшественников. Но не глубиной и динамикой, а просто масштабом. Для начала он взял за основу свежий бестселлер Филипа Рива и поставил на колёса не просто боевые фуры, как в «Безумном Максе», а целые города.

Кадр из фильма «Хроники хищных городов»

Уже сама эта идея должна стать первым звоночком для зрителей, призывающим не искать в сюжете хоть какую-то логику. Понятно, что идея движущихся городов нереалистична сама по себе по многим причинам, начиная с элементарной физики. Но их появление объяснят лишь последствиями глобальной войны, давая понять, что доказывать что-то зрителю никто не собирается, есть факт: города (кстати, не все, остались и стационарные, которые прячутся за огромной стеной в духе «Игры Престолов») передвигаются на колёсах и гусеницах. На этой идее авторам бы стоило остановиться и посвятить весь фильм гонкам гигантских махин и масштабным сражениям. Но за два часа экранного времени хищный Лондон «сожрёт» только небольшой торговый городок, а дальше мегаполис будет существовать сам по себе, почти не сталкиваясь с препятствиями.

Кадр из фильма «Хроники хищных городов»

Внутренняя жизнь Лондона выглядит не менее неразборчиво. Похоже в постапокалиптичный мир авторы решили вписать ещё и идею антиутопии, разделив жителей по сословиям и этажам, подобно фильмам «Сквозь снег» и «Высотка». Вот только на эту часть не хватило то ли времени, то ли желания. О сегрегации упоминают несколько раз, добавляют пару актуальных шуток про глобализацию и даже выход Великобритании из Евросоюза, а потом забывают. В итоге низшие классы вообще представлены в фильме всего двумя героями, один из которых, кстати, совершенно не нужен.

Кадр из фильма «Хроники хищных городов»

И если уж заканчивать копаться в провалах логики, то за гранью понимания останется и развитие культуры и техники в этом обществе. Сначала люди восхищаются сломанным тостером, а вскоре уже летают на футуристических самолётах и используют современное оружие. И ладно бы, если б действие переместили в «далёкую-далёкую галактику» (удивительно, но отсылки к «Звёздным войнам» здесь тоже будут, и даже более очевидные, чем хотелось бы). Но речь идёт именно о нашёй земле только на тысячу лет в будущем. Похоже, авторы очень уж захотели совместить максимальное количество популярных тем и идей, но забыли, что если в сюжете пересказать десять отличных фильмов, результат не станет в десять раз лучше.

Кадр из фильма «Хроники хищных городов»

Но после всех этих разборов и алогичностей хочется остановиться и сказать самому себе: «И что?». Да, этот фильм совершенно оторван от любой логики, героев постоянно спасают «боги из машины», раны у них внезапно заживают, а второстепенные персонажи появляются из ниоткуда, чтобы выполнить свою роль и тут же умереть. Да, в сюжете всё понятно с самого начала, и даже весь актёрский талант Хьюго Уирвинга не может сделать Валентайна менее опереточным злодеем. Но зато здесь есть огромный бюджет, Лондон на гусеницах, который носится по разрушенной земле. Здесь есть причудливые летательные аппараты от дирижаблей до чего-то почти космического, транспортное средство с лапами насекомого и женщина-азиатка, которая дерётся не хуже Нео из «Матрицы». И ещё есть целая коллекция отсылок к уже упомянутым (и не только) фильмам. В общем, всё, что нужно для яркой развлекательной истории.

Кадр из фильма «Хроники хищных городов»

Питера Джексона ценили как раз за то, что он смог передать на экране целостный мир «Властелина колец». Только в этот раз он поставил вместо себя начинающего режиссёра, оставшись лишь продюсером. И непонятно, подвёл в результате новичок во главе проекта, более слабый первоисточник или просто ограниченный хронометраж. Но из десятка идей толком не раскрыли ни одну, а большая часть героев кажутся просто лишними, убери их — ничего не изменится. Всё действие строится на чистых условностях. Но если зритель примет эти правила игры, то два часа он будет просто наслаждаться спецэффектами, линейным сюжетом, перестрелками, драками и победой добра над злом. Помогут в этом неплохие актёры: Гера Хилмар не слишком привычно выглядит в экшене, но её почти всегда спасает Роберт Шиэн, ещё с «Отбросов» перетягивавший всё внимание на себя. А уж Уирвинг и Стивен Лэнг (которого здесь узнать непросто) украсят любую сцену. И если удастся за весь фильм не задать ни одного вопроса «почему так?», а просто наблюдать за действием — считайте, что задача выполнена.

В российском прокате с 6 декабря 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Хроники хищных городов»