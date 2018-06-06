«Мир Юрского периода 2»: Рецензия Киноафиши

Динозавры под кроватью

Знаменитый парк под названием «Мир юрского периода» разрушен и заброшен. Из-за пробудившегося на острове вулкана оставшиеся там динозавры обречены на вымирание. Но бывший администратор парка Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард) намерена спасти уникальных животных и даже создаёт для этого инициативную группу. Казалось бы, ей улыбается удача: один из создателей первого «парка юрского периода» (ещё из фильмов Спилберга) предлагает Клэр помочь вывезти динозавров в безопасное место, где они будут жить без вмешательства человека. Она снова находит Оуэна (Крис Прэтт), поскольку в парке обнаружена и его главная подопечная — велоцираптор Блю. Но герои быстро узнают, что у организаторов спасения динозавров свои планы, и побег с горящего острова станет только началом всех бед и опасностей.

Кадр из фильма «Мир юрского периода 2»

Несмотря на то, что первый фильм из перезапущенного цикла собрал огромную кассу, его продолжение у многих вызывало сильные опасения. Причин было несколько. Во-первых, глупость сценария в первой картине. Все герои будто специально поступали нелепо, а парк построен так, что динозавры просто обязаны были из него сбегать. Во-вторых, историю спасения группы людей от бесконтрольных динозавров нельзя повторять вечно — один и тот же сюжет когда-нибудь надоест даже самым преданным фанатам динозавров в кино. Но если с первым недостатком в «Мире юрского периода 2» справились лишь частично, то вторую проблему решили полностью.

Кадр из фильма «Мир юрского периода 2»

Конечно, многие персонажи так и остались во власти старых клише. И если главные герои просто не изменились, то их помощники — словно обновлённая и дополненная версия забавной парочки работников из предыдущего фильма. А более стереотипных злодеев, чем в этой картине, редко где встретишь. Если уж персонаж показан злым, то он негодяй во всём: от патологической жадности до жестокого обращения с животными, стариками и детьми. И, разумеется, злодеи будут поступать глупо, а герои будут их побеждать своей смелостью и умом. Но как ни странно, даже это трудно назвать серьёзным недостатком фильма.

Кадр из фильма «Мир юрского периода 2»

Сюжет, а особенно экшен построен так, что пробелы в логике сценария будут искать только зануды и кинокритики. Остальных же первая половина фильма просто вдавит в кресло масштабом и громкостью происходящего. Именно началу картины и было посвящено большинство трейлеров: герои пытаются спасти с острова динозавров, но в итоге им приходится спасаться самим. Здесь динамика захватывает с головой: толпы динозавров, которые бегут, ломая деревья и толкая друг друга, а на фоне взрывается вулкан и заливает всё лавой. О реалистичности событий здесь думать не приходится, тем более что от правдоподобности различных видов древних животных авторы открестились уже в первых частях.

Кадр из фильма «Мир юрского периода 2»

Но дальше всех ожидает большое удивление: фильм меняет свой темп, настроение и даже цветовую гамму. И это не делает картину хуже, а как раз наоборот — позволяет избежать тех самых повторов в сценарии. Примерно с середины сюжет превращается в почти камерный хоррор, где много теней и вспышек, а монстры прячутся где-то за спиной. Странным образом режиссёр Хуан Антонио Байона сумел привнести своё авторское видение даже в такую, казалось бы, простую франшизу, как «Мир юрского периода». Здесь появляется и любопытная неоднозначность: динозавры выступают то как жуткие чудовища, то как простые животные и жертвы человеческой жестокости. Причём первое подкрепляет и очередной искусственный вид — ещё более опасный, чем главный монстр первой части. А второе — уже прямое указание, что без человеческой жадности и жестокости всех трагедий можно было бы избежать.

Кадр из фильма «Мир юрского периода 2»

В итоге, «Мир юрского периода 2» — фильм не только яркий и масштабный, но и в первую очередь неожиданный. В нём есть на что посмотреть на самых больших экранах, всё-таки графика ушла вперёд даже по сравнению с 2015 годом. И при этом в нём есть интересная «камерность» и авторская черта режиссёра. Конечно, те, кто ждёт от картины только масштаба и громкости могут немного заскучать в отдельных моментах, и именно они заметят упомянутые недостатки сценария. Но если успеть насладиться масштабным аттракционом в начале, а дальше переключиться на более размеренный сюжет — можно получить большое удовольствие от просмотра. И, конечно, как и в предыдущем фильме, знатоки классики Спилберга найдут немало отсылок к первым частям, хотя на сюжет это влияет мало, авторы просто чтят своих предшественников.

Алексей Хромов

В российском прокате с 7 июня 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Мир юрского периода 2»