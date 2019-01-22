«Астрал: Новое измерение»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов посмотрел «Астрал: Новое измерение» и с трудом себя сдерживает

Для начала важно понимать, что новый фильм не имеет никакого отношения к франшизе «Астрал», которую когда-то создал мастер хоррора Джеймс Ван. Но в данном случае нынешние прокатчики не виноваты. Новый фильм действительно называется Astral, это с фильмами Вана когда-то перемудрили. Хотя вряд ли здесь возникнет серьёзная путаница. Ведь «Астрал: новое измерение» зрители забудут буквально через пять минут после просмотра. Просто потому что запоминать в нём нечего.

Новичок в режиссуре Крис Мул (он же и сценарист фильма) предлагает очередное размышление на тему существования у человека астрального тела. А начинается всё с того, что у главного героя Алекса повесилась мать, когда тот был ещё совсем маленьким. Подробности авторы забывают рассказать, как и показать, что же происходило с женщиной до этого. Просто больница, какие-то таблетки, потом смерть.

Позже уже выросший Алекс с интересом реагирует на предложение преподавателя изучить тему астральных проекций. Так он хочет снова встретиться с мамой. Как выход из собственного тела связан с перспективой пообщаться с душой умершего больше десятка лет назад, автор снова не объясняет, оставляя на осмысление зрителя.

А о том, что происходит дальше даже как-то странно говорить. Ведь создаётся ощущение, что сам сюжет и основное действие то ли вырезали при монтаже, то ли просто забыли снять. В определённый момент завязка чем-то напоминает «Коматозников». Действительно: преподаватель рассказывает о странных вещах, несколько студентов интересуется этим. Но представьте, если бы в «Коматозниках» герои не стали останавливать друг другу сердца и сталкиваться с призраками, а просто пошли спать.

Именно так и происходит в «Астрале». Всё действие сконцентрировано на одном только Алексе, зачем в сюжете нужны его друзья и как на это влияет его конфликт с отцом — вообще неясно. Герой проводит эксперименты по выходу из своего тела, то есть просто спит под «присмотром» вэб-камеры, а потом доказывает друзьям, что помехи в кадре — призраки.

Видимо отчаявшись создать хоть какой-то саспенс, автор фильма решил пойти по неустаревающей дорожке и снять основные ужасы в стиле «Паранормального явления», когда камера слежения фиксирует какие-то аномалии. Но он не учёл, что жанр псевдодокументалистики сработает только если всё действие будет основано на подобных съёмках. А когда в художественном фильме показывают, как дёргается картинка на вэб-камере, это вряд ли можно назвать скримером или вообще интересным моментом. Максимум на что хватает спецэффектов — пара странных теней, исчезающих при включении света.

И бесполезно пытаться оправдать Мула недостатком бюджета. Хорроры, снятые с минимальными вложениями, давно уже стали отдельным жанром. И, кстати, многие любят именно их, ведь атмосфера там создаётся не за счёт графики, а простыми приёмами, которые продолжают работать во все времена. В первом «Астрале» Джеймс Ван просто раскрасил лицо композитора фильма губной помадой, и сцена с ним стала одним из лучших скримеров картины. Аргентинские «Оцепеневшие от страха» называют одним из лучших хорроров 2018 года, а он стоил в производстве всего около 100 тысяч долларов. Так что и с ограниченными средствами можно снимать напряжённые и атмосферные ужасы.

Но в «Новом измерении» рассчитывать на интересную операторскую работу или хотя бы на резкий монтаж, который хоть как-то сделает скримеры страшными, не приходится. Здесь всё очень медленно и банально скучно. Просто режиссёр, похоже, так и не разобрался, чем он хотел напугать зрителя, и главное, что он вообще хотел показать.

В итоге всё приводит к совершенно неожиданной развязке. Но в данном случае «внезапно» не значит «хорошо». То, что происходит в финале никак нельзя предсказать лишь потому, что ничто в сюжете к этому не подводит. Весь фильм действие просто топчется на месте, а потом вдруг всё решается попыткой напоследок удивить зрителя. Но всё это скорее вызовет недоумение: никаких предпосылок, никакого объяснения.

Возможно, если бы «Астрал: новое измерение» был пилотом будущего сериала, его бы поругали за излишнюю вялость и предложили подождать второй серии. Но это фильм с законченным сюжетом. Точнее практически без сюжета, а тем более без возможности испугаться. Ждать второй серии совершенно точно не стоит.