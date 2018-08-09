«Мег: Монстр глубины»: Рецензия Киноафиши

Кто обитает на дне океана?

Научный эксперимент, проходивший на экстремальной глубине, заканчивается неудачей. Теперь ученых нужно оттуда вытаскивать. Единственным человеком, способным на это, является отстраненный от погружений Джонас Тейлор, который уже бывал в подобных ситуациях и знает, что на глубине обитает огромная акула, готовая съесть и уничтожить все на своем пути. Но тогда ему никто не поверил, и теперь у него есть реальная возможность доказать свою правоту. Спасательная миссия проходит достаточно успешно, но открывает путь монстрам глубин к поверхности, поэтому Тейлор собирает группу отчаянных людей, готовых противостоять им.

Кадр из фильма «Мег: Монстр глубины»

Книжка Стива Альтена, которую кинематографисты использовали как основу для «Мег», достаточно абсурдна и не умна, но идеально подошла для сценария. В ней были персонажи, которых использовали лишь частично, так же, как и различные ситуации и теории, а вот от сцен, где действия показаны со стороны акулы, создатели «Мег» отказались и правильно сделали, т.к. им больше подошел трюк «Челюстей» Стивена Спилберга, который до последнего скрывал своего «монстра» от зрителей. Почему-то, наверное, из-за и так разросшегося бюджета, а по слухам он ушел далеко за сто пятьдесят миллионов, авторы «Мег» отказались и от других представителей глубины, которые могли бы противостоять мегалодону. Тогда бы зрители могли стать участниками битв, ничуть не уступающих боям Годзиллы и ее противников.

Кадр из фильма «Мег: Монстр глубины»

Интересно, каким бы проект получился у Элая Рота (франшиза «Хостел»)? Этого мы не узнаем, т.к. финальный выбор продюсеров пал на создателя дилогии «Сокровища нации» Джона Тертелтауба, который собрал вокруг «Мег» внушительную команду, способную рассказать историю любой сложности. Снял фильм постоянный оператор Клинта Иствуда – Том Стерн («Письма с Иводзимы») и сделал это мастерски, фильм не обязательно смотреть в 3D, а вот в аймаксе желательно, т.к. чем больше экран, тем внушительнее эмоции, испытываемые при просмотре. Создатели «Мег» заморочились на славу, и, чтобы рассмотреть весь подводный мир, в кино нужно сходить как минимум дважды, дабы не отвлекаться на сюжет и героев, а погрузиться в предлагаемые условия целиком и полностью.

Кадр из фильма «Мег: Монстр глубины»

Отвлекшись от «Форсажей» и его спин-оффов Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола») вспомнил свое далекое прошлое, в молодости он участвовал в чемпионате мира по прыжкам в воду. Компанию в этом ему составили Роби Роуз («Три икса: Мировое господство») в образе технического специалиста и Рэйн Уилсон («Голый барабанщик»), герой которого оплачивает исследования. За юмор в картине отвечает дуэт Оулавюра Дарри Оулаффссона («Последний охотник на ведь») и Маси Оки («Герои»), но лучше всего шутить получается у дочери героини Ли Бинбин («Трансформеры: Эпоха истребления»), троллящей героя Стэйтема и комментирующей все, что происходит на научной станции «Мана-1».

Кадр из фильма «Мег: Монстр глубины»

«Мег: Монстр глубины» - это, пожалуй, пока лучший фильм лета, до конца которого осталось совсем немного. Это блокбастер, ради которого действительно стоит добраться до кинотеатра и увидеть огромное, безумно дорогое кино, героям которого хочется верить и сопереживать. Где создатели используют все, что накопилось со времен первых «Челюстей», чтобы испугать, удивить и заставить зрителей испытывать неподдельные эмоции. Здесь есть и отсылки к «Бездне» Джейсма Кэмерона, и к «Глубокому синему морю» Ренни Харлина, и даже к «Пираньям 3D» Александра Ажа. Но «Мег», несмотря на все параллели и сравнения, получилась цельной, смешной и страшной, стоящей тех двух часов, которые можно потратить на ее просмотр. И это будет гораздо более интересный и захватывающий просмотр, чем очередная часть «Мира Юрского периода», «Рэмпейджа» или слишком активного Тома Круза в продолжении «Миссии невыполнима».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 9 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мег: Монстр глубины»