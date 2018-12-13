«Бамблби»: Рецензия Киноафиши

Мы любим тебя, Би

Больше десяти лет жизни Майкл Бэй («Армаггедон») посвятил «Трансформерам», познакомив мир с огромными роботами, готовыми на все ради своих и семьи Уитвики, помогавшим автоботам спасти нашу планету от захвата и полного уничтожения. Но после провала (как кассового, так и зрительского) «Последнего рыцаря», где было объединено несколько сценариев, а создатели решили объединить историю роботов с легендами Земли, продюсеры пересмотрели все своим планы и запустили «Бамблби». Спин-офф, посвященный предыстории самого популярного из автоботов – желто-синему защитнику обиженных и угнетенных.

Кадр из фильма «Бамблби»

1987 год, в небольшом пляжном городке девочка Чарли находит автомобиль "жук", который она забирает со свалки, и обнаруживает, что получила не просто машину, а еще и лучшего друга. Они вместе учатся противостоять миру и пытаются спасти людей от прибытия на Землю десептиконов. Правительству злодеи легко пудряд мозг, поэтому молодежь и Бамблби преследуют также человеческие войска, мечтающие заполучить инопланетные технологии и разобрать пришельцев на запчасти.

Кадр из фильма «Бамблби»

Один из лучших режиссеров анимационных проектов Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае») стал новым рассказчиком историй про Трансформеров. Он еще раз во введении пересказал историю того, как роботы оказались на Земле - не все же смотреть в миллионный раз предыстории Супермена и Питера Паркера. Можно и попялиться на огромных трансформеров, разрушающих все на своем пути, чтобы добиться справедливости на Кибертроне, которая, конечно, как это часто бывает, у каждой из сторон своя.

Кадр из фильма «Бамблби»

Главная героиня в исполнении Хейли Стайнфелд («Хоть раз в жизни») – девочка-мечта, она очень любит музыку, фильмы и пытается найти себя в этой жизни. Ее партнером по автогонкам стал Хорхе Лендеборг-мл. («Человек-паук: Возвращение домой»), а на смену Марку Уолбергу пришел клон Джона Бролина, бывший рестлер Джон Сина («Секса не будет!!!»). Главного переговорщика между людьми и десептиконами изобразил Джон Ортис («Багровая мата»).

Кадр из фильма «Бамблби»

Майкл Бэй и Стивен Спилберг продолжают продюсировать фильмы про огромных роботов, так что трансформеры здесь выступают не как живая и просто знакомая многим ширма. Трэвис Найт с сотоварищами показывают Оптимуса Прайма и остальных, которых еще не показывал Майкл Бэй в их классическом, знакомом фанатам виде. Им же можно и сказать спасибо за развитие технологий, если бы не создавалось подобных картин, то не было бы необходимости в развитии спецэффектов такими темпами. А теперь кинозрители смотрят «Трансформеров» и уже точно не могут сказать, где же им показывают реальность, а что полностью или частично нарисовано и создано для фильма.

Кадр из фильма «Бамблби»

«Бамблби» стал самой короткой, ровной и семейной частью франшизы про боевых роботов, которым приходится выживать на Земле. Создатели «Трансформеров» прислушались к кинозрителям и переделали просто масштабное кино, захватывающее дух, в семейную, теперь с девочкой в центре, духоподъемную историю о том, что только вместе мы сможем победить кого угодно. «Бамблби» - это еще и музыкальная история, она здесь всегда, везде и всюду, и иногда это помогает героям лучше понять друг друга. Так что после фильма про железную пчелку очень хочется переслушать весь саундтрек, а еще пересмотреть «Клуб «Завтрак», сильно повлиявшего на маленького инопланетянина. Не забыли продюсеры и про экшн, которого здесь достаточно много, он целенаправленно разбросан по фильму и позволяет насладиться походом в кино на полную катушку, независимо от выбранного публикой формата.

В российском прокате с 13 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бамблби»