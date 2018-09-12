«Хищник»: Рецензия Киноафиши

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В тренды вернулись картины, базирующиеся на фильмах из прошлого, желательно из детства каких-нибудь зрителей, а еще ленты с рейтингом 18+ – с суровым скользким юмором и жестокостью, которую не скрывают за кадром. «Хищник» и «Чужие» – первое, что приходит на ум, если задуматься, чтобы такое показать публике, пока «Росомаха» и «Дэдпул» со своими продолжениями остаются под вопросом. И, если детище Ридли Скотта так и трясется в конвульсиях, пока его прародитель пытается рассказать зрителям, с чего все начиналось, то «Хищник», наоборот, имеет все шансы на успех и продолжения. В кресле режиссера – Шейн Блэк, вернувшийся к франшизе спустя тридцать лет отсутствия, все еще живущий между авторским и мейстримовым кино. Потому что то, что любят фанаты («Славные парни»), проваливалось в прокате, а то, что собирало хорошие деньги («Железный человек 3») до сих пор нелюбимо поклонниками. К Блэку можно прибавить классный актерский состав со своим багажом из других проектов, юмор и нежелание идти по проторенной дорожке типа «Чужих против Хищников» - и получается рецепт отличного фильма.

Кадр из фильма «Хищник»

Военная операция под руководством снайпера Куинна МакКенны прерывается из-за падения космического корабля. Он, пытаясь вытащить свой отряд, сталкивается с Хищником, убивающим всех вокруг, но Куинн смог завладеть оружием инопланетянина и скрыться. Куинну не удается выбраться из Мексики, поэтому он отправляет «сокровища» в свою ячейку, которая не была оплачена, поэтому груз попадает к его сыну Рори. Мальчик страдает аутизмом и видит мир иначе, поэтому инопланетные технологии с легкостью поддаются ему, и ребенок случайно вызывает на Землю боевую подмогу для Хищника. Одновременно с этими событиями правительство в лице проекта «Звездочет» тоже пытается отыскать упавший корабль и прихватить с него все, что удастся утащить.

Кадр из фильма «Хищник»

Осовременивается «Хищник» прямо с первых же сцен падения корабля – это такая американская версия нашего «Притяжения». Говорят, так же хотели поступить и с оригинальной версией восемьдесят седьмого года, но бюджет был слишком мал. Здесь же и заявляют о возрастном рейтинге картины, который 18+ и никак иначе. Уже знакомая зрителям привычка Шейна Блэка раскидывать диалоги на двоих в «Хищнике» преобразовывается в постоянную пятерку военных и биолога Оливию Манн, плюс постоянно появляющиеся и исчезающие люди. Не забывает сценарист «Смертельного оружия» и «Последнего бойскаута» пройтись и по оригинальному названию, и даже не единожды – говорит, что Хищника надо называть Охотником, и дает возможность героям комментировать то, что происходит вокруг них. Понятно, что проект «Звездочет» на протяжении многих лет следит за прибытиями Хищников на Землю. Они, как и те, кто прилетают к нам, учатся, развиваются и пытаются найти контакт. Новый «Хищник», это скорее уже последствия того, с чего все началось в конце восьмидесятых.

Кадр из фильма «Хищник»

Как и в «Хижине в лесу» Дрю Годдара здесь тоже есть своя секретная лаборатория и музей, так сказать, боевой славы. В отместку «Чужим» и кошкам в «Хищнике» появляются модифицированные версии инопланетян в виде домашних любимцев и загонщиков – хищных песиков, – а герои разъезжают на так любимых Арнольдом Шварценеггером байках. А еще много внимания уделено вооружению пришельцев от снитча – шарика помогающего с невидимостью – и до шлемов, обладающих системой отслеживания и защиты.

Кадр из фильма «Хищник»

Снайпера, убивающего людей для правительства, в «Хищнике» сыграл последний на данный момент враг Росомахи – Бойд Холбрук («Джейн берет ружье»). Оливия Манн, местная разновидность Эми Адамс из «Прибытия», сыграла биолога, который мечтает приручить инопланетного пришельца, а современную версию «Человека дождя» показал Джейкоб Тремлей из оскароносной «Комнаты» у которого снова проблемы с хеллоуиновским костюмом, как было и в «Чуде». Команду списанных военных возглавил Треванте Роудс из «Лунного света», Кигэн-Майкл Ки («Почему он?») продолжает комиковать, зато у них складывается настоящая мужская дружба, как у наших было, например, в «Параграфе 78» с Томасом Джеймон («Кровавый четверг»), а прикрывает их Алфи Аллен из «Игры престолов».

Кадр из фильма «Хищник»

Современный «Хищник» – классное мальчишеское кино с элементами фильмов, которые когда-то писал Блэк, прекрасно разбирающийся в эстетике и законах боевиков 80-90 годов. Здесь никто не боится жестить и использовать крепкое словцо. А для девушек есть не только привлекательные мужские герои, но и Оливия Манн и Ивонн Страховски, не просто в образах кричащих и слабых женщин, а вполне способных постоять за себя. Двухчасовой хронометраж или около того, переживается легко и незаметно, несмотря на то, что финальная битва немного затянута, но это уже пережитки современных блокбастеров, спасибо супергероям Marvel и DC.

Кадр из фильма «Хищник»

Скучать времени точно не найдется, пока отсмеешься вместе с героями над самими собой, пока испугаешься и попробуешь победить Хищников, тут уже и время выходить из кинозала, а ведь так не хочется. И сразу возникают мысли о том, чтобы создатели не мешкали и быстро брались за разработку продолжения. Блэку не помешает крепкая франшиза за спиной, а кастинг можно расширить фанатами классической и осовремененной истории.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 13 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хищник»