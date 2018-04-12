«Рэмпейдж»: Рецензия Киноафиши

Мы в ответе за тех, кого приручили

Генетические эксперименты компании «Энерджин» приводят к тому, что волк, крокодил и горилла инфицированы. Они начинают расти не по дням, а по часам, становятся агрессивными и уничтожают все на своем пути. Руководители компании «Энерджин» решают приструнить их, показав правительству, какое оружие могут предложить им, и вызывают животных к себе, не осознавая, что подвергают опасности весь Чикаго. Из-за этого приматологу Дэвиду Окойи и ученой Кейт Колдуэлл приходится отправиться на поиски вакцины, чтобы вернуть все на круги своя и спасти хотя бы часть того, до чего мутировавшие животные еще не добрались. У каждого появится возможность проявить себя: злодеи, мечтающие еще больше нажиться, попытаются одержать вверх, а Окойи приложит все усилия, чтобы спасти как можно больше людей и гориллу Джорджа.

Трейлер фильма «Рэмпейдж»

Режиссер Брэд Пейтон («Кошки против собак: Месть Китти Галор», «Инкарнация») нашел себя в фильмах, где он постоянно ставит Дуэйна Джонсона («Джуманджи: Зов джунглей», «Копы в глубоком запасе») в самые разнообразные и неудобные положения. Очень помогают ему в этом кинотехнологии, и теперь за мытарствами бывшего рестлера можно следить даже в IMAX 3D. Особенно увлеклись этим создатели в прологе, который стал гремучей смесью фильмов «Чужой» и «Живое», и финальной части, где мутанты рушат и громят все, что попадается под их лапы. Именно в этих эпизодах максимально используются все возможности современных технологий и проверяются на прочность кинозалы и динамики.

Кадр из фильма «Рэмпейдж»

С героями же поступили по учебнику: их быстро представляют зрителям, и, благодаря раскиданным по сценам предметам и их поведению, публика легко определяет, кто перед ними. Дуэйн Джонсон продолжает эксплуатировать образ крутого парня с самоиронией, которому все по плечу, а если и нет, то можно пошутить, и все равно все получится. А вот Наоми Харрис («Левша», «Лунный свет») явно надоело изображать беззащитного секретаря – мисс Манипенни – из омоложенной франшизы про Джеймса Бонда. Она взяла ситуацию под контроль и решила буквально сражаться за свои принципы и взгляды. Джо Манганьелло («Супер Майк XXL», «Саботаж») продолжил готовиться к роли самого крутого киллера Дэфстроука, одного из главных противников Бэтмена. Поэтому в «Рэмпейдже» ему достался образ главаря наемников, готовых ради денег на все. Джеффри Дин Морган («Хранители», «Поля») сыграл современную версию классического ковбоя, правда, для этого ему пришлось оставить Люсиль (любимое оружие его героя из «Ходячих мертвецов») и, вооружившись пистолетом и телефоном, отправиться на поиски врагов американского государства.

Кадр из фильма «Рэмпейдж»

Создатели не только сюжетно и визуально цитируют множество фильмов и книг, но и упоминают в разговорах героев вселенной DC, учебное заведение Гарри Поттера и даже один из проектов Леонардо ДиКаприо. А благодаря тому, что спецэффектами на проекте занимались люди, ответственные за такие проекты, как «Аватар», «Кинг Конг» и «Мстители», все нарисованные герои смотрятся в «Рэмпейдже» не просто живыми, а даже иногда более реалистичными, чем представители человечества.

Кадр из фильма «Рэмпейдж»

Блокбастер «Рэмпейдж» - мечта, а не фильм. Особенно если смотреть его в IMAX зале или хотя бы в 3D. Ведь не зря создатели напридумывали столько сцен с летящим всем подряд в зрителей. Сюжет у фильма очень прост, все-таки в основе у «Рэмпейджа» лежит одноименная видеоигра. Зато, благодаря актерам и специфическому юмору, который используют при общении друг с другом Окойя и Джордж, развлекательная часть фильма, как и большинство шалостей в мире Гарри Поттера, удалась. И, несмотря на не совсем «свежие мысли», подходы и общую концепцию, «Рэмпейдж» вышел достойной разминкой перед чередой летних блокбастеров («Мир Юрского периода 2», «Миссия невыполнима: Последствия») – ожидаемых и любимых продолжений давно зарекомендовавших себя хитов. Так что, пока Годзилла и Трансформеры на отдыхе, можно посмотреть, во что создатели превратили историю про мутировавшую обезьяну Джорджа и его друзей-человеков.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 12 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Рэмпейдж»