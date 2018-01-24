«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»: Рецензия Киноафиши

Дорогу осилит бегущий

Подпрыгивая на каждой кочке и гремя всеми болтами, по пустыне мчится полусгнившая колымага. Она догоняет поезд – тоже явно знавший лучшие времена. В нем перевозят иммунов – подростков, невосприимчивых к зомби-вирусу, успевшему уничтожить почти всех людей. Впрочем, кое-кто всё-таки умудряется выживать. Есть даже Город, свободный пока от чумы – собственно, именно туда иммунов-то и везут. Везут, потому что кучке ученых нужна их кровь – как материал для врачебных экспериментов. И ерунда, что никому не нравится роль лягушек, которых вот-вот препарируют… Кто же лягушек спрашивает!

Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Тем не менее, ржавая тачка несется за поездом явно не просто так. Томас (Дилан О’Брайен) – иммун, сбежавший из цепких объятий ПОРОКа (организации, занимающейся разработкой лекарства от вируса) – пытается спасти друга Минхо, с которым они скорешились, еще живя в Глэйде. (Надеюсь, никому не нужно объяснять, что Глэйд – это огромная поляна, окруженная каменным лабиринтом?) Вместе с Томасом – крошечная «армия» из нескольких безумцев, готовых к войне и с ПОРОКом, и даже с цивилизацией (точнее, с тем, что от нее осталось). И эти ребятки точно уверены, что Минхо спрятан как раз в одном из вагонов поезда…

Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Кажется, ни для кого не секрет, что первый «Бегущий в лабиринте» появился на волне фурора «Голодных игр». После того, что натворила в прокате упрямая Китнисс из Двенадцатого Дистрикта, стало понятно, что «мальчуковая версия» лишней не будет – и уже через пару лет темноволосый Томас очертя голову носился по лабиринту. Набегал он тогда на вполне приличную сумму, что, в общем-то, и решило его судьбу. «Бегущий» был обречен начать забег снова. Чем, собственно, он и занялся уже через год. И вот тут-то и случился конфуз. Отзывы оказались настолько негативными, что «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» едва не провалился в прокате.

Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Тем не менее, продюсеры все-таки решили, что «песню надо допеть», и выпустили часть третью. Правда, в этот раз Томасу дали небольшую передышку: он вернулся лишь через два с половиной года. Авторам понадобилось время, чтобы франшизу реанимировать. Сразу скажу, что, на мой взгляд, реанимация удалась лишь частично. Ставка была сделана на экшен: в результате, «Бегущий» избавился от занудства «Испытания огнем», стал чуть более динамичным, чуть более эффектным, погонь-драк заметно прибавилось, взрывов и перестрелок тоже, но… но даже до первой части (далеко не идеальной!) «Лекарству от смерти» все-таки далеко, как до Луны. И вот почему.

Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Подростковые блокбастеры такого рода всегда очень похожи. У них много общих элементов и, главное, одна на всех сердцевина: в них хорошие подростки бунтуют против авторитарной власти плохих взрослых. И в этом противостоянии – соль и суть таких фильмов. Однако у каждой франшизы есть свои особенности, свой набор фишек, и чем их больше – тем разнообразнее мир, который они создают, и тем сильнее успех. Особенностью и козырной картой «Бегущего» был Глэйд со своей загадкой и каменными стенами выше неба. Но как только птички выскочили из гнезда – загадка исчезла. Испарилась и индивидуальность франшизы: вместо лабиринта появились неизлечимые вирусы, заброшенные города и прожорливые зомби, которые давно приелись. И использовать этот «киномусор» в чистом виде без каких либо оригинальных примесей (читай «новых фишек») – не самый удачный вариант.

Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Именно поэтому провалился «Бегущий в лабиринте-2». По той же причине будут проблемы и у их третьего «брата». Ощущения новизны нет, загадки тоже. И если раньше подростки бегали по живописной и неизведанной территории Глэйда, сражаясь с кровожадными трехметровыми паучками, то сейчас они большей частью носятся по офисному зданию, воюя с местным ОМОНом. А это, согласитесь, уже совершенно другая «сказка». И другой уровень: как визуальный, так и сюжетный. К тому же, в первой части группа глэйдовцев напоминала своего рода общество в миниатюре, эдакий мини-социум со своими внутренними проблемами и т.д. Сейчас же о «макете общества» никто и не вспоминает. Да и какой макет, когда все герои стали похожими, как муравьи (речь не о внешнем сходстве, конечно)…

Впрочем, если у вас есть эмоциональная привязка к франшизе, «Лекарство от смерти» вас вряд ли сильно расстроит. Если же привязки нет – не уверена, что после третьей серии она вдруг появится. Вряд ли.

Вера Аленушкина

В российском прокате с 25 января 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»