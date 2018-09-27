«Тайна дома с часами»: Рецензия Киноафиши

Взрослые фокусы для детей

После гибели родителей десятилетний Льюис (Оуэн Ваккаро) переезжает к своему дяде Джонатану (Джек Блэк), который живёт в странном доме, набитом всевозможными часами. Там же постоянно гостит и близкая подруга дяди миссис Циммерман (Кейт Бланшетт), с которой тот всё время ругается. С первых же дней Льюис понимает, что с домом что-то не так, Джонатан ходит ночами, кресло двигается само собой, а витражи на окнах меняются. Мальчику предстоит узнать, что он попал в мир, наполненный волшебством, которое может быть и увлекательным, и очень опасным. Вместе с дядей он должен разгадать загадку старого дома, а потом даже спасти весь мир.

Кадр из фильма «Тайна дома с часами»

Те, кто немного знаком с миром кино, могли удивиться странному сочетанию: трейлеры производят впечатление детской сказки в духе «Гарри Поттера», и при этом режиссёром фильма значится Элай Рот. Тот самый, который снял «Хостел» и «Зеленый ад» и вернул популярность фильмам с взрослым рейтингом, а в фильме Тарантино «Бесславные ублюдки» забивал фашистов бейсбольной битой. Но не нужно опасаться брать с собой детей в кинотеатр. Трейлеры более правдивы, чем прошлые работы — «Тайна дома с часами» действительно совсем простой и почти детский фильм о волшебстве.

Кадр из фильма «Тайна дома с часами»

Сразу нужно отметить, что он и близко не подбирается ни к глобальности мира уже упомянутого «Гарри Поттера», ни к изяществу «Дома странных детей мисс Перегрин» Тима Бёртона. Этот фильм намного проще и скромнее, что не отменяет его обаяния. Даже те, кто не любит комедийные роли Джека Блэка не смогут отрицать, что в этой роли он очень милый, а его постоянные перепалки с персонажем Бланшетт — лучшая юмористическая составляющая сюжета. Есть тут и другие шутки, но если всякие щупальца из-за двери или цветные кошки выглядят очень даже к месту, то пара пошлостей про испражнения будто всё-таки прорвалась из старых ролей Блэка специально для его фанатов.

Название

Сама Кейт Бланшетт тут чем-то напоминает чуть постаревшую Мэри Поппинс, даже зонт постоянно носит с собой. И уж ей чопорность очень к лицу. А появляющийся позже Кайл Маклахлен идеально дополняет взрослый актёрский состав. Но увы, все эти перечисления хороших артистов не могут заставить отвлечься от одного факта — юный актёр играет очень плохо. Детские роли в кино вообще отдельная тема, а русский дубляж их иногда делает ещё хуже. Но в последние годы зрителей очень уж разбаловали прекрасным детским кастом «Очень странных дел» и «Оно». Здесь же в какой-то момент хочется поискать информацию — не приходится ли Оуэн Ваккаро родственником кому-нибудь из съёмочной группы?

Кадр из фильма «Тайна дома с часами»

Но всё-таки провалить большинство сцен не дают более опытные актёры, которые быстро перетягивают внимание на себя. И если приложить некоторые усилия и не обращать внимание на странную флегматичность ребёнка в экстремальных ситуациях, то можно просто насладиться сказочным миром в рамках одного отдельно взятого дома. И тут даже с простейшими спецэффектами у авторов всё получается неплохо. Джек Блэк и Кейт Бланшетт будто годами готовились к ролям волшебников, и небольшое переигрывание идёт только в плюс их образам. Но лучше всего проработана сама атмосфера дома, где вечно что-то шевелится и меняется. А дополняет это настроение саундтрек, который регулярно сменяется всевозможным тиканьем и стуком. Не хватает разве что финальной какофонии в стиле вступления песни Time легендарных Pink Floyd. Правда вряд ли этот фильм захочется пересматривать — разве что в компании с детьми на Хэллоуин. Здесь нет каких-то глубоких смыслов, да и линия сюжета всего одна, развитие персонажа и его школьной жизни заваливается на корню. Но тем, кто соскучился по магическим заклинаниям, волшебству и летающим книгам, будет приятно вновь ненадолго заглянуть в мир, где добро и зло вполне однозначны, а герои всегда помогут друг другу.

Алексей Хромов

В российском прокате с 27 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Тайна дома с часами»