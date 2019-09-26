Меню
К звездам - дублированный трейлер
К звездам. Дублированный трейлер

К звездам. Дублированный трейлер

Дата публикации: 6 июня 2019
К звездам – 20 лет назад ученый-бунтарь Клиффорд МакБрайд отправился на планету Нептун, предполагая найти там внеземную цивилизацию. Однако миссия провалилась, но остались вопросы. Рой, выросший сын Клиффорда, пытается найти на них ответы и отправляется в путешествие по солнечной системе.
Алексей Немченко 26 сентября 2019, 09:13
Оценка
Только что покинул зал..
Ради Imix стоит однозначно идти, на выходных советую оценить данный фильм.
26 сентября 2019, 09:13
Лев 26 сентября 2019, 15:27
Оценка
Дзен-фильм. Вам понравится. Кто ищет экшен, лучше не ждать. Если описать фильм одним словом. То это слово -завораживает. Рекомендую
26 сентября 2019, 15:27
Vikusha_zt 26 сентября 2019, 17:29
Оценка
Очередной америкоский бред . Не рекомендую. Муть. А Питт-красавчик.
26 сентября 2019, 17:29
rafik.ivanov.85 26 сентября 2019, 20:57
Оценка
Фильм шикарный !! Просто от начала до конца космическое приключение! Сразу хочу заметить фильм не для подросткав ! Зайдет котегории 30+ . Так как фильм несет в себе реально глубокий смысл! Снят очень круто все дозированно вымеренно ! Советую взрослой аудитории . Фанаты паука мстителей мимо!!
26 сентября 2019, 20:57
Ил-102 Штурмовик 26 сентября 2019, 21:08
Шляпо-тень редкостная . Ни сюжета, ни картинки, ни режисуры
26 сентября 2019, 21:08
ferula2011 26 сентября 2019, 22:03
Оценка
Золотая Малина данному фильма обеспечена
26 сентября 2019, 22:03
Mikhail Kokin 27 сентября 2019, 11:21
Оценка
Фильм скучный и бессмысленный!
Всё действие ждёшь чего-то, но увы..
Ничего так и не происходит.
Снят конечно красиво!
27 сентября 2019, 11:21
Алина Никитина 27 сентября 2019, 22:15
Оценка
Нудный скучный фильм. В середине из зала даже стал доноситься чей то храп:D
27 сентября 2019, 22:15
garmoniakniga 28 сентября 2019, 11:20
Оценка
Какая то тягомотина. Фильм только для философов. Всю картину идет повествование от первого лица, его мысли. Все думала что вот вот что то начнется. Лучше бы я дома поспала.
28 сентября 2019, 11:20
Artem Aglichev 28 сентября 2019, 12:52
Оценка
Эх, а трейлер прям интересный был...
Визуально красиво.
Но:
Нам большую часть фильма говорят, вместо того, чтобы показать.
И ладно бы там разок-другой для введения в курс дела, так сказать... но нет.
Вместо того, чтобы показать развитие героя нам выдают монолог нашего героя про развитие.
Это имеет место быть, и кому-то наверняка понравится, но лично мне показалось уж слишком затянуто.
Может подвох в том, что мне было сложно сопереживать главному герою ¯\_(ツ)_/¯
28 сентября 2019, 12:52
Денис Тихомиров 28 сентября 2019, 13:49
Оценка
2 часа проспал, очень нудно
28 сентября 2019, 13:49
Александр Шибанов 28 сентября 2019, 15:05
Оценка
Старым пердунам надо дома сидеть и к пенсии готовиться, а не в таких помойных фильмах сниматься. Мутотень и бредотень ... Вот и весь мой отзыв.
28 сентября 2019, 15:05
владимир мамаев 28 сентября 2019, 19:41
Оценка
Сказочная муть, зря потраченное время
28 сентября 2019, 19:41
dk 29 сентября 2019, 13:13
Оценка
Медитативный такой фильм, залипательный, очень на любителя.
29 сентября 2019, 13:13
Наталья Гусева 29 сентября 2019, 19:59
Однозначно не советую
29 сентября 2019, 19:59
Александр Снегов 29 сентября 2019, 21:18
Космический антураж - красив, всё прочее-заумь несусветная, скука и бесконечные признания членов семьи в любви к друг другу..
29 сентября 2019, 21:18
Виктория Справедливая 29 сентября 2019, 23:47
Оценка
Скучнооооооооо!!!
29 сентября 2019, 23:47
Ким Бондаренко 30 сентября 2019, 00:04
Фильм глубокий, ни разу не остросюжетный и, в общем-то, не фантастический. Категория 30+
30 сентября 2019, 00:04
l.larina 30 сентября 2019, 06:06
2 часа унылого 💩
30 сентября 2019, 06:06
Дмитрий Борисов 30 сентября 2019, 10:28
Оценка
Фильм уникален, у него отсутствует жанр. Ждёшь фантастику, подразумевается мелодрама, при просмотре намёки на ужастики, а в результате.. история почему Питт развёлся с Джоли, написанная на его пропитом лице. Да, жазнь с алкоголиком такая же как этот фильм - унылое, весьма затянувшаяся череда невзрачных событий никчёмной жизни без сюжета и смысла даже для неприхотливой публики. Да, сценарист не успел придать сюжету состыковок перед тем, как фильм вышел в прокат
30 сентября 2019, 10:28
Алексей Осадчий 30 сентября 2019, 20:35
Оценка
2 часа хрени, похожь на ,,интерстайлер,, один в один!! Кто хочет пойти, пожалейте свое время.... дома будет удобней спаться, чем в зале ))))
30 сентября 2019, 20:35
Константин 1 октября 2019, 22:43
Оценка
ну так... средне. почти одновременно посмотрел с тайной печати дракона. этот получше будет. напомнило одновременно гравитацию и марсианина, если из них выкинуть самое интерсеное, то вот примерно так останется.
1 октября 2019, 22:43
valeri666 2 октября 2019, 14:48
Оценка
Фильм скучный, ужас , разочарована, не интресен вообще
2 октября 2019, 14:48
Сергей Булатов 2 октября 2019, 18:55
Обидно что не в 3D...
2 октября 2019, 18:55
d.dimm 8 октября 2019, 08:02
Оценка
Пошел на эту муть, так как девушка захотела в кино. Хотя я ее предупреждал, что сейчас в кино ничего нет. Лучше давай посидим дома и посмотрим любой фильм, какой захотим. Но нет... Ещё по трейлеру было ясно, что ниочем. Но поскольку остальные фильмы в прокате вообще полный неадекват, пошли на меньшее из зол. Не буду описывать актеров. Эти двое мне никогда не нравились. Речь не о них. Этот фильм не спас бы никакой актер. Первые полчаса мы верили и надеялись, что вот-вот что-то начнет происходить, но нет. Надежды таяли на глазах. Очень меееедленная и скучная тягомутина, заточенная под глубокую философию. Ладно, на такие фильмы идут ради картинки, но и здесь америкосы облажались. Наш фильм "Салют-7", в отличие от этого УГ, гораздо красочнее и эффектнее. И совсем не скучный. Ну а вообще, фильмы про космос, конечно же должны быть в 3Д! Итог: не ходите, поспать можно и дома.
8 октября 2019, 08:02
rmkhafizov 8 октября 2019, 19:45
Оценка
Нудеый,скучный фильм. Ни каких действий. На самом деле трейлер обещал интересный фильм(
8 октября 2019, 19:45
Александр Климов 8 октября 2019, 20:52
Оценка
Бред. зря потраченное время и деньги. чуть не заснул.
8 октября 2019, 20:52
Вячеслав Никулин 13 октября 2019, 01:44
Оценка
Фильм где-то интересный. Где-то... Трудно сказать.
Космическая гонка, затрагиваются проблемы человечества, лично главного героя.Пересмотрю ещё раз, может пойму глубже.

Ставлю 4+ - т.к. о космосе.

С Интерстелларом сравнивать нельзя. Интерстеллар- бомба!
13 октября 2019, 01:44
nsmzh7526 16 октября 2019, 21:59
Оценка
Дебилы.Неразбираетесь в психологии и мироустройстве-тогда валите на дом2,или телепузики смотрите.Этот фильм ТОЛЬКО для осознанных душ.
16 октября 2019, 21:59
s.aleksey.v 21 октября 2019, 13:46
Оценка
Фильм полный отстой и занудство!!!
21 октября 2019, 13:46
9121068887 23 октября 2019, 12:59
Оценка
Наискучнейший фильм. Даже пару раз засыпали ))))
23 октября 2019, 12:59
Саша Брылина 9 марта 2020, 02:45
Оценка
Шикарнейший фильм. Не надейтесь на экшн или же постоянное развитие действий. Желательно смотреть вечером и в меланхоличном настроении, глубокий и красивый фильм. Стоит посмотреть хотя бы ради невероятной графики и нереальных видов космоса. 10
9 марта 2020, 02:45
