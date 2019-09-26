К звездам
– 20 лет назад ученый-бунтарь Клиффорд МакБрайд отправился на планету Нептун, предполагая найти там внеземную цивилизацию. Однако миссия провалилась, но остались вопросы. Рой, выросший сын Клиффорда, пытается найти на них ответы и отправляется в путешествие по солнечной системе.
Ради Imix стоит однозначно идти, на выходных советую оценить данный фильм.
Всё действие ждёшь чего-то, но увы..
Ничего так и не происходит.
Снят конечно красиво!
Визуально красиво.
Но:
Нам большую часть фильма говорят, вместо того, чтобы показать.
И ладно бы там разок-другой для введения в курс дела, так сказать... но нет.
Вместо того, чтобы показать развитие героя нам выдают монолог нашего героя про развитие.
Это имеет место быть, и кому-то наверняка понравится, но лично мне показалось уж слишком затянуто.
Может подвох в том, что мне было сложно сопереживать главному герою ¯\_(ツ)_/¯
Космическая гонка, затрагиваются проблемы человечества, лично главного героя.Пересмотрю ещё раз, может пойму глубже.
Ставлю 4+ - т.к. о космосе.
С Интерстелларом сравнивать нельзя. Интерстеллар- бомба!
