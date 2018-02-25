Восход Эдерлези, 2018

Далекое будущее. С космодрома “Байконур” на Альфа Центавру отправляется космический корабль. Экипаж состоит всего из двух членов: космонавта Милютина и андроида Нимани. Оказавшись один на один с красивой и послушной Нимани, Милютин, разочарованный в обычных женщинах, постепенно начинает влюбляться. Сможет ли искусственный интеллект ответить ему взаимностью?
2048 год. Космонавт Милютин, работающий на корпорацию Ederlezi, отправляется в экспедицию к Альфе Центавра в компании андроида Нимани. Во время долгого путешествия он влюбляется в робота, и космонавту начинает казаться, будто женщина реальна.