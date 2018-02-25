Восход Эдерлези, 2018

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Далекое будущее. С космодрома “Байконур” на Альфа Центавру отправляется космический корабль. Экипаж состоит всего из двух членов: космонавта Милютина и андроида Нимани. Оказавшись один на один с красивой и послушной Нимани, Милютин, разочарованный в обычных женщинах, постепенно начинает влюбляться. Сможет ли искусственный интеллект ответить ему взаимностью? Развернуть В англоязычных странах фильм вышел в прокат под название “A.I. Rising” — “Восход искусственного интеллекта”.

Другое название фильма — “Нимани”.

С этим фильмом Лазар Бодрожа дебютировал в качестве режиссера.

Фильм получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, а также за лучшую мужскую роль на белградском кинофестивале “FEST”.

Стоя, сыгравшая роль Нимани — это американская порноактриса сербского происхождения Джессика Стоядинович. Это ее дебютная роль в игровом фильме.

Эдерлези — цыганская народная песня, популярная на территории бывшей Югославии. Также Эдерлези — название весеннего дня Святого Георгия, используемое цыганами Балкан.

Фильм основан на одноименном рассказе Зорана Несковича, написанном в 1980 году.

На краудфандинговой площадке “Indiegogo” был организован сбор средств на создание фильма. Затея провалилась, но привлекла внимание инвесторов, которые проспонсировали фильм. Бюджет составил около 350 тысяч евро. Развернуть 2048 год. Космонавт Милютин, работающий на корпорацию Ederlezi, отправляется в экспедицию к Альфе Центавра в компании андроида Нимани. Во время долгого путешествия он влюбляется в робота, и космонавту начинает казаться, будто женщина реальна. Развернуть 5.4 Оцените 13 голосов Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2018 Премьера онлайн 12 марта 2019 Премьера в мире 25 февраля 2018 Возраст 16+ Режиссер Лазар Бодроза В ролях Себастьян Кавадза Маруша Майер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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