«К звездам»: Рецензия Киноафиши

Космос — последний рубеж. Это путешествие астронавта Роя Макбрайда (Брэд Питт). Его новая миссия: найти на Нептуне пропавшего 29 лет назад отца, предотвратить вызванные им на Земле проблемы и разрешить внутренний конфликт, который тревожит его всю жизнь.

В будущем режиссера «К звездам» Джеймса Грэя полеты на Луну, космические пираты и обезьяны в космосе — самое обычное дело. Отправиться на Нептун и обратно, чтобы справиться с личным кризисом? Запросто. Но это не очередная эпопея о покорении человеком далеких уголков Галактики, а личная драма о взрослении и о том, как прошлое влияет на настоящее. Классический конфликт, связанный с фигурой отца в жизни мужчины, простая драматургия, перебор с закадровым голосом (привет Терренсу Малику) — фильм можно было бы упрекнуть в клише и банальности. Можно было бы, да сами звезды не дают.

Кристофер Нолан, Альфонсо Куарон, Дэмьен Шазелл — каждый из них отправил своего человека в космос, но Брэд Питт у Грэя путешествует по закоулкам собственного разума. Другие планеты, звезды и скафандры выступают лишь фоном в истории про отца и сына, одиночество и потери, грехи и расплату за них. И фон этот, благодаря камере Хойте Ван Хойтема (снявшего «Интерстеллар», между прочим), выглядит безупречно. Но это совсем не галактический аттракцион, поэтому не стоит надеяться на обещанный в трейлере экшен. Лишь пару раз тишина нарушается оглушающим инородным вторжением, перебивающим внутренние диалоги Роя. Этой цели служит и мощный саундтрек Макса Рихтера, используемый очень дозированно. И от этого звук приобретает в фильме особую ценность.

К звездам

«К звездам» — это абсолютное погружение в Роя и его мысли, что достигается засчет медитативности и отсутствия в фильме динамики. Можно сказать, что на протяжении двух часов не происходит практически ничего, однако это не так. На экране разворачивается трансформация главного героя, который проходит свой путь от невозможности отпустить прошлое до безусловного прощения и принятия. Чтобы избавиться от тяжкого груза и начать ценить то, что есть, иногда приходится долететь до Нептуна и оставить там скопившийся в голове мусор, одержав личную победу.

Брэд Питт в этом году явно метит на «Оскар» и, кажется, может стать новым трендом после Леонардо Ди Каприо, отсутствие статуэтки у которого так тревожило сердца людей. Сначала Клифф Бут в «Однажды… в Голливуде», теперь Рой Макбрайд в «К звездам» — актер напоминает, что способен сыграть любую роль. В отличие от брутального каскадера у Тарантино, в картине Грэя он показывает свою уязвимость, неотделимую, впрочем, от огромной внутренней силы, которая движет его героем на протяжении всего фильма.

Как и «Затерянный город Z», новый фильм режиссера — это история маленького человека, борющегося с собственными демонами на фоне значимых для истории событий. Хоть многие и остались недовольны такой зацикленностью на проблемах белого мужчины, неактуальной в наше время, Грэй успел набить себе на этом руку и со своей задачей отлично справляется. Его герой повторяет путь своего отца, но становится чуточку лучше. Так и постановщик — вторит самому себе, но поднимается на одну ступеньку выше.

Олеся Трошина