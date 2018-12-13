«Аквамен»: Рецензия Киноафиши

Не спаситель вселенной, а просто хороший герой

Когда-то встретились морская царица Атланна и смотритель маяка Том Карри. От их любви родился ребёнок Артур, которому суждено стать законным властителем морей. Но жители Атлантиды не прощают беглецов, и мать насильно вернули в подводное царство. Артур вырос под присмотром отца и наставника-атланта Вулко, научившего его всем силам и умениям атлантов. Спустя много лет он получил прозвище Аквамен, и только он сможет остановить воинственного правителя Атлантиды Орма от войны с жителями Земли. А для этого ему придётся заручиться поддержкой своенравной Меры и найти легендарный трезубец Посейдона, который может взять только истинный царь.

Кадр из фильма «Аквамен»

Ругать киновселенную DC в последние годы стало хорошим тоном среди зрителей и критиков. Желание побыстрее догнать Marvel, слишком амбициозные кроссоверы, уход Зака Снайдера, переделанные «Отряд Самоубийц» и «Лига справедливости». Всё это поставило только зародившийся мир на грань скорого вымирания, и уже вовсю ходят слухи о перезапусках и смене основных актёров. На фоне этого всё чаще вспоминают удачные «сольники» персонажей: «Человека из стали» и «Чудо-женщину». И потому каждый фильм про отдельного героя DC от самобытного режиссёра теперь называют «Спасителем киновселенной». Кто-то с надеждой, кто-то с иронией.

Кадр из фильма «Аквамен»

Но Джеймс Ван, работавший над «Акваменом», похоже, не собирался никого спасать, он не задавался глобальной целью «догнать и обогнать». Он просто делал то, что умеет — снимал простой и хороший фильм. И это самое правильное решение, сделавшее картину универсальной — его могут смотреть и фанаты комиксов, и совершенно неподготовленные зрители, ведь предыдущие события упоминаются здесь буквально парой фраз, да и то, просто чтобы определиться со временем действия. А в остальном это традиционная история становления героя, как в фильмах первой фазы киновселенной Marvel, да и вообще в любой нормальной франшизе.

Название

Конечно, авторам играет на руку, что зрителя уже немного познакомили с героем в «Лиге справедливости», образ Джейсона Момоа многих привлёк ещё тогда, и теперь осталось лишь убрать из него излишнюю клишированность и раскрыть героя. Беда лишь в том, что Вану достался не самый лучший исходник: к Аквамену и в комиксах относятся с иронией — слишком уж устарел персонаж. И необходимость показывать значительную часть действия под водой всё-таки несколько влияет на восприятие. Несмотря на действительно хорошие спецэффекты, сказочность происходящего иногда зашкаливает. Но фильму про Аквамена без этого никуда, иначе это будет совсем другой герой и не его мир.

Кадр из фильма «Аквамен»

Тут на помощь приходят самоирония и, как ни удивительно, серьёзные темы. За первое отвечает сам главный герой. Как человек, проживший большую часть жизни на суше, он периодически задаёт вопросы, опережая зрителей-циников, требующих от комикса реалистичности. Ну ведь и правда, зачем под водой нужен мост? А странные черты персонажей и мира атлантов осознанно преувеличивают, как бы сразу отказываясь от правдивости. Как можно слишком серьёзно относиться к Дольфу Лундгрену, если у него розовые волосы, а ездит он на морском коньке? И конечно возлюбленная главного героя Мера в любом состоянии и драке будет выглядеть изящно и соблазнительно, и никакой ветер и песок не испортят её причёску. Это вам не побитый Бэтмен в помятом металлическом костюме.

Кадр из фильма «Аквамен»

А вот актуальные современные темы возложены на главного антагониста Орма. И здесь его мотивация проста и понятна: он управляет народом, живущем в океане, куда люди с суши постоянно сбрасывают мусор и отходы. Это неплохо показано не только на словах, но и в морских пейзажах, где регулярно проплывает кусок пластика. Любимец режиссёра Патрик Уилсон, перекрашенный в блондина, потрясающе справился с ролью злодея. Да, это пафосный правитель, гордящийся своей чистокровностью. Но в основе всех его действий лежит память о потерянной матери и желание защитить дом.

Кадр из фильма «Аквамен»

Но сделав действительно неоднозначного антагониста с разумной мотивацией, авторы не забыли добавить к нему и настоящее воплощение зла — это пират по прозвищу Чёрная Манта. Но тут лучше даже не задумываться о раскрытии героя. Он введён исключительно для пары экшен-сцен, не более. Без классического противника Аквамена обойтись просто не могли. Кстати, об экшене и драках. Ван просто обожает снимать их длинным кадром, за что ему нужно выразить отдельную благодарность. Конечно, это иногда добавляет ощущения компьтерной игры, особенно при сражениях под водой. Но зато избавляет от эпилептически трясущейся камеры и рваного монтажа, который погубил некоторые сцены «Бэтмена против Супермена». Здесь всё разборчиво с оборотами камеры на 360 градусов и регулярным переворотом картинки вместе с героями.

Кадр из фильма «Аквамен»

Вообще из визуального ряда вытянули максимум всего, что можно показать в фильме, где действие разворачивается под водой, в пустыне и различных заброшенных локациях. Ван не стесняется цитировать классику кино от «Аватара» до «Индианы Джонса» и ещё пары фильмов, названия которых станут спойлерами к сюжету. Драки на земле здесь соседствуют с морскими погонями на рыбах и различного рода плавсредствах (правда, иногда всё-таки заигрываются со спецэффектами и превращают действие в «Трон: Наследие»). А если всё это не впечатлило, ближе к финалу Джеймс Ван напомнит, за что его когда-то полюбили зрители. И речь совсем не о седьмом «Форсаже». В это трудно поверить, но режиссёр сумел добавить в яркую историю Аквамена настоящий хоррор, доказав, что в мрачных и тёмных тонах ему практически нет равных. И не зря в начале фильма мельком показывают книгу Лавкрафта, морское путешествие превратится в один из его жутких миров и не обойдётся без глубоководных чудищ. Правда вскоре это сменится глобальной битвой, явно снятой для того, чтобы побаловать зрителей, выбравших 3D и IMAX. Она вся построена на эффектах, и тут остаётся только разглядывать морских обитателей и причудливые машины атлантов.

Кадр из фильма «Аквамен»

Но насколько всё вытянули по визуальному ряду и динамике, настолько же провалились по диалогам. Хотя стоит ли об этом вообще говорить в фильмах DC, они все построены на громких фразах и красивых позах. Тут спасает разве что правильный актёрский состав и иногда юмор. С кастом угадали на отлично. Брутальный, но обаятельный Джейсон Момоа отлично вжился в роль, сыграв героя, которого радуют его силы и приключения. Может Артур Карри временами глуповат, но зато после очередного пафосного полёта или погрома он искренне хохочет. Может кто-нибудь представить Бэтмена от Бена Аффлека смеющимся после драки? А Аквамен позитивен, и даже часто шутит. Вот только шутки удаются максимум одна из трёх. Вообще текстовый юмор в картине построен либо на глупых репликах главного героя, либо на словесных оборотах о морских обитателях (интересно, многих зрителей старше 12 лет рассмешит фраза «скрипучий краб»?).

Кадр из фильма «Аквамен»

По итогу, «Аквамен» очень прост, иногда даже слишком. Сюжет можно предсказать от начала до конца, но смотреть его стоит не ради этого. В фильме действительно отличный визуальный ряд, очень хороший набор актёров, а действие после немного игрушечной завязки разгоняется, меняя жанры и подводя к глобальному финалу. Поэтому после окончания «Аквамен» оставляет очень приятные ощущения. Вот только, наверное, не стоило надолго одевать Аквамена в классический костюм из комиксов. В своём обычном полуодетом виде Момоа смотрится намного естественней и внушительнее. Хватило бы и короткой отсылки. Но без пафоса никуда.

В российском прокате с 13 декабря 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Аквамен»