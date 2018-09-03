«Темные отражения»: Рецензия Киноафиши

Лагерь для особо одарённых детей

Неизвестное заболевание начинает косить детей одного за другим, пока в живых не остаются вечные 2%. Вирус наделяет выживших уникальными способностями, взрослые в ужасе сгоняют их в трудовые лагеря. В зависимости от сверхспособностей глаза детей светятся определённым цветом, робы того же цвета они носят в местах заключения. Самые безобидные – зелёные – просто ботаники. Даже неясно, зачем было изолировать от общества детей, которые просто стали бы лучше учиться. Синие владеют телекинезом, жёлтые могут управлять электричеством, красные - изрыгать огонь, оранжевые – читать и внушать мысли. Последняя категория очень редкая и подлежит уничтожению. Разумеется, главная героиня подросткового фильма «Тёмные отражения» не просто особенная, а самая особенная. Руби (Амандла Стенберг) – оранжевая, но в момент распределения обманывает доктора, как Гарри Поттер шляпу, и её зачисляют в зелёные. Но скрываться вечно в тюрьме не выходит, и Руби сбегает при помощи доктора Бэгби (слава богу, имя доктора не Фрэнсис, а Кейт). Однако Руби чует неладное и снова ускользает.

Мэнди Мур в фильме «Тёмные отражения»

Как и полагается в подростковом кино, все взрослые персонажи «Тёмных отражений» хотят использовать детей в своих целях: кто-то как рабочую силу, кто-то как оружие. Но иногда кажется, что режиссёр Дженнифер Ю перестаралась с образами тюремщиков-садистов, раздутыми до гротеска. Когда начальник охраны орёт на Руби, что та неправильно завязывает шнурки (настоящий подростковый кошмар), зрителю старше 16-ти будет скорее смешно, чем страшно. Доверять главная героиня может только интернациональной троице несовершеннолетних: азиатке Зу, афроамериканцу по имени Пончик и голубоглазому Лиаму. Романтические отношения с Лиамом омрачены тем, что Руби не может контролировать свою суперсилу и невольно читает мысли или даже хуже, когда прикасается к кому-то. Так что драматическое напряжение между влюблёнными будет весь фильм напоминать то страдания парочки из «Людей Икс», а то и вовсе «Сумерки».

Амандла Стенберг и Харрис Дикинсон в фильме «Тёмные отражения»

За последние годы на экраны вышло столько молодёжных антиутопий, что только ленивый не заметит всех отсылок к ним в «Тёмных отражениях». Тут и разделение на касты по способностям, как в «Дивергенте», и злой бородатый президент во главе репрессивного государства, как в «Голодных играх», ну и как таковой мотив борьбы уникальных индивидуумов со всем обществом. Несмотря на то, что после «Дивергента» одни критики сулили жанру скорую смерть, а другие её и вовсе констатировали, режиссёр «Кунг Фу Панды 2» нашла в себе смелость взяться за экранизацию романа Александры Бракен. И хотя логика - не самое главное в такого рода фильмах (тот же «Дивергент» яркое тому свидетельство), её очень не хватает уже в первые минуты экранного времени.

«Тёмные отражения» начинаются словно очередной эпизод сериала, с пятиминутного рассказа о том, что же произошло раньше. Вселенная фильма слабо проработана и вызывает много вопросов. Почти все дети умерли, но как там дела с репродуктивным потенциалом взрослых? Они стали бесплодными и потеряли надежду на будущее, как в ленте Альфонсо Куарона «Дитя человеческое»? Откуда взялась безработица и экономический кризис? «Многие люди переехали в города в поисках работы. Нет детей – нет экономики», - говорит доктор Бэгби. Дети что, работали на заводах? Или заводы печатали подростковые романы? Шесть лет в лагере Руби приходилось прятать ото всех свои силы, то есть стать скрытной и недоверчивой. Но после трёх дней в бегах с новыми друзьями, пусть и сверстниками, они стали настоящей семьёй. Полфильма Руби хочет вернуться к своей настоящей семье, которая забыла её, но только добравшись до порога, понимает, что своим появлением шокирует родных, разворачивается и уходит.

Харрис Дикинсон, Скайлан Брукс, Амандла Стенберг и Мия Чех в фильме «Тёмные отражения»

И всё-таки что бы ни писали критики, что бы ни бубнили родители, подростки всё равно пойдут на «Тёмные отражения». И дело вовсе не в желании назло маме отморозить уши. Какими бы недостатками и клише не раздражал жанр молодёжной антиутопии вообще, и фильм Дженнифер Ю в частности, «Тёмные отражения» будут актуальны до тех пор, пока школы больше похожи на тюрьмы, а учителя – на надзирателей. Подростковые антиутопии будут живее, чем Lil Peep, пока взрослым проще запрещать, чем любить или хотя бы пытаться услышать своих детей.

Леонид Аверин

В российском прокате с 6 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Тёмные отражения»