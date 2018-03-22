«Тихоокеанский рубеж 2»: Рецензия Киноафиши

Сегодня мы остановим Апокалипсис. Второй раз.

Приятно, когда фильм оправдывает ваши ожидания. Другое дело, много ли вы ждёте от «Тихоокеанского рубежа 2»? Ещё по первому трейлеру было понятно: без Гильермо дель Торо эта эпичная и патетичная бойня теряет ту душевность, за которую мы простили первой части её бесхитростный сюжет, и тот влюблённый взгляд, которым смотрит на своих монстров теперь оскароносный режиссёр. А когда нет души и есть гигантские роботы, получаются «Трансформеры». Но, главное, создаётся впечатление, что создатели нового фильма осознанно вырвали из своего кино хранилище "божественной искры". Остаётся понять, зачем.

Трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж 2»

С момента первой остановки Апокалипсиса прошло 10 лет. Кайдзю больше не тревожат планету, но лагери егерей продолжают тренировать пилотов, а некая компания Shao Industries разрабатывает собственную дистанционно управляемую систему прибрежной обороны. Сын героя былой войны, маршала Пентекоста, Джейк (Джон Бойега) не сильно-то хочет быть егерем, но между тюрьмой и нейронным слиянием с бравым офицером Нэйтом Ламбертом (Скотт Иствуд) выбирает второе. И только они начинают тренировать кадетов, как кайдзю дают о себе знать. Три гигантских твари спешат уничтожить Землю, а четыре с половиной егеря спешат уничтожить тварей.

Кадр из фильма «Тихоокеанский рубеж 2»

Нельзя сказать, что «Тихоокеанский рубеж 2» - фильм лишь для своих. Ключевые эпизоды первой части, которые зрителям нужно знать, чтобы въехать в эту вселенную, сценаристы довольно топорно прописали в диалогах персонажей. Мол, ну ты помнишь, мы там 10 лет назад мир спасли. Дааааа, и вот как мы это сделали. А из имиджевых появлений нас ждут лишь фотографии Идриса Эльбы и встреча с Ринко Кикути. Очевидно, японскую актрису стали забывать в Голливуде. Надо было напомнить. Вернутся в качестве полноценных героев безумные профессоры Ньют (Чарли Дэй) и Готтлиб (Берн Горман). Надо же хоть кому-то спасать этот сюжет. Всё это, как ни странно, идёт на пользу фильму, ведь постановщику Стивену С. ДеНайту нужно собирать свою фанбазу, которая обеспечит ему работу над третьей частью «Рубежа». Молодую, не зависящую от фантазий старика дель Торо, не привязанную к актёрам «старой школы» в лице Идриса Эльбы и Рона Перлмана. Аудиторию, которая полюбит именно эту команду и вырастет вместе с ней из подростков в студентов.

Кадр из фильма «Тихоокеанский рубеж 2»

Да, «Тихоокеанский рубеж 2» - типичная подростковая фантастика. Об этом говорит элементарно выбор актёров на главные роли. Джон Бойега - порождение обновлённой франшизы «Звёздные войны» - здесь демонстрирует неплохой комедийный талант и в костюме рейнджера раздражает чуть меньше, чем в костюме штурмовика. Кстати, линия его взаимоотношений с кадетом-вундеркиндом Амарой (дебют Кэйли Спэни) отдалённо напоминает отношения Флинна с механиком Роуз. Скотт Иствуд - тоже если и звезда, то явно не в сознании зрителей старше 22-х лет. Лица остальных актёров можете спокойно забывать до следующей части «Рубежа», которую, разумеется, всем зрителям пообещали в финальном эпизоде. И если вам покажется, что среди кадетов мелькнула новая сестра Олсен, можете выдохнуть. Это всего лишь похожая на них украинка.

Кадр из фильма «Тихоокеанский рубеж 2»

Подкат к подростковой аудитории виден и в отношении новых егерей. У каждого в арсенале максимум две особенности, которые быстро себя исчерпывают. Похоже на одноразовые игрушки, которые купили комплектом «3+1». Если надоест, выбросить не жалко. Их арсенал эффектный, но не такой уж эффективный. К тому же они лишены ярких характеров. Ведь, если вспомнить первый фильм, там при всей его многонациональности, рейнджеры из разных стран не вступали между собой в дрифт. Поэтому зрители и запомнили русского егеря, китайского егеря, австралийского егеря. В 2018 году расовая толерантность достигла своего пика: в дрифте смешались русские, украинцы, китайцы, индусы, американцы… И оказалось, что такое национальное обезличивание лишает личности и самих егерей.

Кадр из фильма «Тихоокеанский рубеж 2»

Ещё из минусов - смена композитора. Вместо Рамина Джавади вялый импровизатор на его темы Лорн Бэлф. В трейлере удачно звучал 2Pac and James Brown — Unchained. Но не ждите, что эта композиция так же удачно включится в сцене решающего боя. Ещё из плюсов - снижение пафоса происходящего за счёт высмеивающего всё персонажа. В общем-то получается, если вспомнить, что первый фильм весь был построен на зверином серьезе. Но вдохновляющих речей и довольно условных героев, с которыми проще всего взаимодействовать в жанре «мы тут все спасаем мир», в «Тихоокеанском рубеже 2» всё-таки хватает. Поэтому на него смело можно вешать ярлык «зрелище выходного дня» и пропустить, если вдруг в ближайший уикэнд вам не захочется выходить из дома.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 22 марта 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Тихоокеанский рубеж 2»