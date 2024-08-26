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Poster of The Double Life of Veronique
7.7
Kinoafisha Films The Double Life of Veronique
7.7

The Double Life of Veronique

, 1991
La double vie de Véronique
France, Poland, Norway / Fantasy, Romantic, Drama, Musical / 18+
Poster of The Double Life of Veronique
7.7

Synopsis

Two parallel stories about two identical women; one living in Poland, the other in France. They don't know each other, but their lives are nevertheless profoundly connected.

Cast

Irène Jacob
Irène Jacob
Véronique
Philippe Volter
Alexandre Fabbri
Halina Gryglaszewska
La Tante
Władysław Kowalski
Le père de Weronika
Kalina Jędrusik
La femme barjolée
Aleksander Bardini
Le chef d'orchestre
Jerzy Gudejko
Antek
Janusz Sterninski
L'avocat
Sandrine Dumas
Catherine
Louis Ducreux
Le professeur
Director Krzysztof Kieslowski
Writer Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
Composer Zbigniew Preisner
Cast and Crew

Film details

Country France / Poland / Norway
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1991
Online premiere 15 November 2021
World premiere 15 May 1991
Release date
29 November 1991 Denmark
20 October 1991 Finland
6 October 2021 France
15 May 1991 Germany
28 February 1992 Great Britain
4 October 1991 Netherlands
11 May 2004 South Korea 18
20 October 1991 Sweden
22 November 1991 USA
27 October 2021 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,176,789
Production Sidéral Productions, Canal+, Zespol Filmowy "Tor"
Also known as
La double vie de Véronique, The Double Life of Véronique, La doble vida de Verónica, Dvojí život Veroniky, Veronikas dubbelliv, Veronikas to liv, Двойная жизнь Вероники, A Dupla Vida de Veronique, A Dupla Vida de Véronique, Die zwei Leben der Veronika, Dvigubas Veronikos gyvenimas, Dvojaký život Veroniky, Dvojno Veronikino življenje, Dvostruki Veronikin život, Futari no Beronika, Hai Số Phận của Véronique, La choriste, La doble vida de Verónika, La doppia vita di Veronica, Podwójne życie Weroniki, The Double Life of Veronique, The Double Life of Weronika, Veronika kaksikelu, Veronika kettős élete, Veronikan kaksoiselämä, Veronikas dubultā dzīve, Veronique'nin İkili Yaşamı, Zendegi doganeh Veronika, Η διπλή ζωή της Βερόνικα, Двойнственият живот на Вероника, Подвійне життя Вероніки, ふたりのベロニカ, 两生花, 雙面薇若妮卡, La doble vida de Verònica, Падвойнае жыццё Веранікі, 薇罗尼卡的双重生命, Tvöfalt líf Veróniku, Veronique'nin Çifte Yasami, Вероникин двоструки живот, Двойная жизнь Yероники, Двојниот живот на Вероника, 今世今生, Viața dublă a Veronicăi, Véronique'in İkili Yaşamı, زندگی دوگانه ورونیکا, 薇洛妮卡的双重生活, Cuộc đời đôi của Weronika, الحياة المزدوجة لفيروينك, ვერონიკას ორმაგი ცხოვრება, 双面薇若妮卡, 베로니카의 이중생활

Film rating

7.7
Rate 14 votes
7.6 IMDb
Updated 26 August 2024
Listen to the
soundtrack The Double Life of Veronique

Quotes

Véronique [sees a puppet] Is that me?
Alexandre Fabbri Of course, it's you.
Véronique Why? Why two?
Alexandre Fabbri I handle them a lot when I perform. They get damaged easily.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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