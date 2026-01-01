|10 April 1981
|Russia
|16+
|10 December 1981
|Argentina
|2 July 1981
|Australia
|1 November 1981
|Austria
|12
|16 July 1981
|Brazil
|4 November 1981
|Colombia
|12 October 1981
|Denmark
|27 May 1981
|France
|29 October 1981
|Germany
|2 July 1981
|Great Britain
|30 October 1981
|Greece
|3 July 1981
|Ireland
|15
|12 September 1981
|Italy
|1 October 1981
|Japan
|R18+
|10 April 1981
|Kazakhstan
|17 December 1981
|Mexico
|27 August 1981
|Netherlands
|29 October 1981
|Portugal
|25 December 1981
|South Korea
|22 October 1981
|Spain
|10 April 1981
|Sweden
|15
|10 April 1981
|USA
|10 April 1981
|Ukraine