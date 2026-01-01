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Poster of Excalibur
7.4
Kinoafisha Films Excalibur
7.4

Excalibur

, 1981
Excalibur
USA, Great Britain / Fantasy / 18+
Poster of Excalibur
7.4

Cast

Nigel Terry
King Arthur
Helen Mirren
Helen Mirren
Morgana
Nicholas Clay
Lancelot
Cherie Lunghi
Cherie Lunghi
Guenevere
Paul Geoffrey
Perceval
Nicol Williamson
Merlin
Robert Addie
Mordred
Gabriel Byrne
Gabriel Byrne
Uther Pendragon
Keith Buckley
Uryens
Katrine Boorman
Igrayne
Director John Boorman
Writer Rospo Pallenberg, Thomas Malory, John Boorman
Composer Trevor Jones
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 1981
World premiere 10 April 1981
Release date
10 April 1981 Russia 16+
10 December 1981 Argentina
2 July 1981 Australia
1 November 1981 Austria 12
16 July 1981 Brazil
4 November 1981 Colombia
12 October 1981 Denmark
27 May 1981 France
29 October 1981 Germany
2 July 1981 Great Britain
30 October 1981 Greece
3 July 1981 Ireland 15
12 September 1981 Italy
1 October 1981 Japan R18+
10 April 1981 Kazakhstan
17 December 1981 Mexico
27 August 1981 Netherlands
29 October 1981 Portugal
25 December 1981 South Korea
22 October 1981 Spain
10 April 1981 Sweden 15
10 April 1981 USA
10 April 1981 Ukraine
MPAA PG
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $34,972,104
Production Ardmore Studios, Cinema '84, Orion Pictures
Also known as
Excalibur, Екскалибур, Das Schwert des Königs, Ekskaliburas, Excàlibur, Excalibur - kongernes sværd, Excalibur - Mec kralja Arthurja, Excalibur - Sankarin miekka, Excalibur - Vér és mágia, Excalibur, a Espada do Poder, Excalibur: sankarin miekka, John Boorman's Excalibur, Kongens sverd, Krallar savaşıyor, The Knights, Wieki ciemne, Εξκάλιμπερ, Екскалібур, Экскалибур, एक्सकैलिबर, エクスカリバー, 神劍, Excalibur l'epee magique, 亚瑟王神剑, 黑暗时代

Film rating

7.4
Rate 15 votes
7.3 IMDb

Quotes

Merlin STAND BACK! Be silent! Be still!... That's it... and look upon this moment. Savor it! Rejoice with great gladness! Great gladness! Remember it always, for you are joined by it. You are One, under the stars. Remember it well, then... this night, this great victory. So that in the years ahead, you can say, 'I was there that night, with Arthur, the King!' For it is the doom of men that they forget.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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