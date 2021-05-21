Menu
Poster of Chariots of Fire
7.1 IMDb Rating: 7.1
2 posters
Kinoafisha Films Chariots of Fire

Chariots of Fire

Chariots of Fire 18+
Country Great Britain
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1981
Online premiere 21 May 2021
World premiere 30 March 1981
Release date
24 September 1981 Australia
16 October 1981 Brazil L
15 May 1981 Denmark 15
15 May 1981 Finland K-16
22 May 1981 France U
7 May 1982 Germany 12
15 May 1981 Great Britain
10 June 1982 Hungary 12
24 July 1981 Ireland PG
18 December 1981 Italy T
21 August 1982 Japan G
2 June 2022 Kazakhstan 16+
15 May 1981 Norway 15
25 November 1981 Portugal M/12
16 June 2016 South Korea 12
1 January 1982 Spain APTA
15 May 1981 Sweden 15
2 April 1982 USA
MPAA PG
Budget $5,500,000
Worldwide Gross $59,318,980
Production Enigma Productions, Allied Stars Ltd.
Also known as
Chariots of Fire, Carros de fuego, Огненные колесницы, Carrozas de fuego, Die Stunde des Siegers, Triumfens ögonblick, Arrabehay-e atash, Ateş arabaları, Carele de foc, Carros de foc, Carruagens de Fogo, De overwinnaars, Honoo no rannâ, Ildvognene, Les chariots de feu, Momenti di gloria, Momentos de Glória, Ognjene kocije, Ohnivé vozy, Olov aravalari, Rydwany ognia, Tulivaunut, Tűzszekerek, Ugnies vežimai, Vatrene kočije, Viljen til sejr, Yanğın arabaları, Οι δρόμοι της φωτιάς, Ватрене кочије, Колісниці вогню, Огнени колесници, Отты күймелері, 火戰車, 炎のランナー
Director
Hugh Hudson
Cast
Ben Cross
Ben Cross
Nigel Havers
Nigel Havers
Nicholas Farrell
Daniel Gerroll
Ian Holm
Ian Holm
7.1
