Poster of Cries and Whispers
Poster of Cries and Whispers
7.7 IMDb Rating: 7.9
Kinoafisha Films Cries and Whispers

Cries and Whispers

Cries and Whispers 18+
Country Sweden
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1972
Online premiere 22 January 2018
World premiere 21 December 1972
Release date
21 December 1972 Denmark 15
4 October 1974 Finland
20 September 1973 France
21 December 1972 Germany 12
1 February 1973 Great Britain
8 February 1974 Ireland 18
5 March 1973 Sweden
21 December 1972 USA
MPAA R
Budget $400,000
Worldwide Gross $37,068
Production Cinematograph AB, Svenska Filminstitutet (SFI)
Also known as
Viskningar och rop, Gritos y susurros, Cries and Whispers, Cries & Whispers, Schreie und Flüstern, Çığlıklar ve Fısıltılar, Cris et chuchotements, Crits i murmuris, Faryadha va najvaha, Gritos e Sussurros, Hvisken og råb, Hviskninger og rop, Kravges kai psithyroi, Kreten en gefluister, Krici i šaputanja, Kuiskauksia ja huutoja, Lágrimas e Suspiros, Riksmai ir kuždesiai, Sakebi to sasayaki, Schreeuw zonder antwoord, Sepoty a vykriky, Siyah va hams, Šnabždesiai ir riksmas, Sosinad ja karjed, Sussurri e grida, Suttogások és sikolyok, Suttogások, sikolyok, Szepty i krzyki, Κραυγές και ψίθυροι, Крици и шапутања, Шепот и викове, Шепоти і крики, Шёпоты и крики, 叫びとささやき, 呼喊与细语, 哭泣與耳語
Director
Ingmar Bergman
Ingmar Bergman
Cast
Ingrid Thulin
Ingrid Thulin
Liv Ullmann
Liv Ullmann
Harriet Andersson
Harriet Andersson
Quotes
Anna [reading Agnes' journal entry] "Wednesday, the third of September. A chill in the air tells of autumn's approach, but the days are still lovely and mild. My sisters, Karin and Maria, have come to see me. It's wonderful to be together again like in the old days. I'm feeling much better. We were even able to take a stroll together. It was a wonderful experience, especially for me, since I haven't been outdoors for so long. We suddenly began to laugh and run toward the old swing that we hadn't used since we were children. We sat in it like three good little sisters and Anna pushed us, slowly and gently. All my aches and pains were gone. The people I'm most fond of in all the world were with me. I could hear them chatting around me. I could feel the presence of their bodies, the warmth of their hands. I wanted to cling to that moment, and I thought, "Come what may, this is happiness. I cannot wish for anything better. Now, for a few minutes, I can experience perfection and I feel profoundly grateful to my life, which gives me so much."
