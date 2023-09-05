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Poster of O Lucky Man!
7.0
Kinoafisha Films O Lucky Man!
7.0

O Lucky Man!

, 1973
O lucky man!
USA, Great Britain / Drama / 18+
Poster of O Lucky Man!
7.0

Cast

Rachel Roberts
Rachel Roberts
Mrs. Richards
Alan Price
Helen Mirren
Helen Mirren
Casting Assistant
Mona Washbourne
Sister Hallett
Arthur Lowe
Dr. Munda
Dandy Nichols
Neighbour
Lindsay Anderson
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Plantation Thief
Ralph Richardson
Ralph Richardson
Monty
Graham Crowden
Meths Drinker
Graham Crowden
Meths Drinker
Graham Crowden
Meths Drinker
Director Lindsay Anderson
Writer David Sherwin, Malcolm McDowell
Composer Alan Price
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 54 minutes
Production year 1973
Online premiere 3 July 2016
World premiere 25 March 1973
Release date
26 March 1973 Russia 16+
25 March 1973 Great Britain
17 November 1973 Japan
26 March 1973 Kazakhstan
18 October 1974 Netherlands
20 October 1974 Poland 18
13 June 1973 USA
26 March 1973 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $332
Production Memorial Enterprises, Sam
Also known as
O Lucky Man!, Un hombre de suerte, О, счастливчик!, A szerencse fia, Coffee Man, Der Erfolgreiche, Een betere wereld vind je niet, Enas poly tyheros anthropos, Gullgossen, Le Meilleur des mondes possible !, O lucky man, O, laimes kudiki!, Onnellinen mies, Onnen poika, Onnenpoika, Szczęśliwy człowiek, Talihli adam, Um homem de sorte, Ένας πολύ τυχερός άνθρωπος, О, щасливчик!, О, щастливецо!, オー！ラッキーマン, Oh Lucky Man!, О, щастливецо

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Updated 5 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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