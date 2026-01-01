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Poster of The Hourglass Sanatorium
7.5
Kinoafisha Films The Hourglass Sanatorium
7.5

The Hourglass Sanatorium

, 1973
Sanatorium pod klepsydra
Poland / Drama, Fantasy / 18+
Poster of The Hourglass Sanatorium
7.5

Synopsis

Józef visits his dying father at a remote mental institution, where time itself doesn't seem to exist, and the line between dreams and memories becomes indistinguishable.

Cast

Jan Nowicki
Józef
Tadeusz Kondrat
Jakub - Józef's father
Irena Orska
Józef's mother
Halina Kowalska
Adela
Gustaw Holoubek
Dr. Gotard
Mieczyslaw Voit
Blind Conductor
Bozena Adamek
Bianka
Ludwik Benoit
Szloma
Henryk Boukolowski
Fireman
Seweryn Dalecki
Teodor
Director Wojciech Has
Writer Wojciech Has, Bruno Schulz
Composer Jerzy Maksymiuk, Jerzy Maksymiuk
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1973
World premiere 24 May 1973
Release date
21 May 1975 France
12 December 1973 Poland
Production Zespól Filmowy "Silesia"
Also known as
Sanatorium pod Klepsydra, The Hourglass Sanatorium, Das Sanatorium zur Todesanzeige, The Sandglass, Das Sanatorium zur Sanduhr, El sanatorio de la Clepsidra, La Clepsydre, La clessidra, O Sanatório da Clepsidra, Sanatorijum kod peščanog sata, Sanatório Clepsidra, Sanatorium pod klepsydrą, Sanatorium Timglaset, The Hourglass, Το σανατόριο της κλεψύδρας, Санаторий 'Под клепсидрой', Санаторій під клепсидрою, 모래시계 요양원, 砂時計（1973）, O Sanatório de Clepsidra, 砂制时镜下的疗养院, Liivakella sanatoorium, Sanatorija pie klepsidras, Sanatorijas zem klepsidras, Санаторий Под клепсидрой, Het zandlopersanatorium, Kum Saati Sanatoryumu, Санаториум под клепсидра, آسایشگاه ساعت‌شنی, Sanatorija "Zem smilšu pulksteņa", Sanatoriul timpului

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.4 IMDb

Quotes

Blind Conductor There are things which cannot fully happen. They are too big to be accommodated in an event, and too wonderful. They only try to happen.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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