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Film rating
7.5
Rate14 votes
7.4IMDb
Stills
Quotes
Blind ConductorThere are things which cannot fully happen. They are too big to be accommodated in an event, and too wonderful. They only try to happen.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.