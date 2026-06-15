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Poster of Cleo from 5 to 7
7.9
Cleo from 5 to 7 - Subtitled trailer
Kinoafisha Films Cleo from 5 to 7
7.9

Cleo from 5 to 7

, 1961
Cleo de 5 a 7
France, Italy / Drama, Comedy, Musical
Tickets Trailers
Tickets
Poster of Cleo from 5 to 7
7.9
Tickets
Cleo from 5 to 7 - Subtitled trailer
Cleo from 5 to 7  Subtitled trailer

Synopsis

Cleo, a singer and hypochondriac, becomes increasingly worried that she might have cancer while awaiting test results from her doctor.

Cast

Corinne Marchand
Florence 'Cléo' Victoire
Antoine Bourseiller
Antoine
Dominique Davray
Angèle
Michel Legrand
Bob, le pianiste
Dorothée Blanck
Dorothée
José Luis de Vilallonga, 9th Marquess of Castellbell
José, l'amant de Cléo
Loye Payen
Irma, la cartomancienne
Renée Duchateau
La vendeuse de chapeaux
Lucienne Marchand
La conductrice du taxi
Serge Korber
Maurice, dit 'plumitif'
Anna Karina
Anna Karina
Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard
Director Agnès Varda
Writer Agnès Varda
Composer Michel Legrand
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1961
Online premiere 1 September 2021
World premiere 11 April 1962
Release date
2 July 2026 Russia Vereteno
11 April 1962 France
4 March 1965 Hungary 12
6 October 1962 Italy
24 May 1963 Japan G
13 December 1962 Netherlands 14
4 September 1962 USA
Worldwide Gross $15,858
Production Ciné-tamaris, MK2 Films, Rome Paris Films
Also known as
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Film rating

7.9
Rate 10 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Cleo from 5 to 7 - Subtitled trailer
Cleo from 5 to 7 Subtitled trailer
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Quotes

[last lines]
[in French, using English subtitles]
Florence, 'Cléo Victoire' Why?
Antoine I'm sorry I'm leaving. I'd like to be with you.
Florence, 'Cléo Victoire' You are. I think my fear is gone. I think I'm happy.
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