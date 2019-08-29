Film Reviews
No reviewsWrite review
|5 March 2026
|Russia
|ПилотКино
|16+
|15 March 1961
|Argentina
|24 August 1960
|Australia
|10 September 2015
|Brazil
|25 September 2003
|Czechia
|8 March 1964
|Denmark
|2 September 1960
|Finland
|16 July 2014
|France
|21 June 1960
|Germany
|17 December 2004
|Great Britain
|24 February 2003
|Greece
|30 May 2003
|Italy
|26 July 1982
|Japan
|13 April 1961
|Mexico
|10 June 1960
|Netherlands
|15 August 1991
|Portugal
|17 October 1960
|Sweden
|8 August 1997
|Switzerland
|7 September 2012
|Taiwan
|23 July 2004
|USA
|27 June 2013
|Ukraine