Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of La Dolce Vita
Poster of La Dolce Vita
Poster of La Dolce Vita
Poster of La Dolce Vita
Poster of La Dolce Vita
Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 8
Rate
5 posters
Tickets from 700 ₽
Kinoafisha Films La Dolce Vita

La Dolce Vita

La dolce vita 16+
Tickets from 700 ₽

Synopsis

A series of stories following a week in the life of a philandering paparazzo journalist living in Rome.
La Dolce Vita - trailer in russian
La Dolce Vita  trailer in russian
Country Italy / France
Runtime 2 hours 59 minutes
Production year 1959
Online premiere 29 August 2019
World premiere 3 February 1960
Release date
5 March 2026 Russia ПилотКино 16+
15 March 1961 Argentina
24 August 1960 Australia
10 September 2015 Brazil
25 September 2003 Czechia
8 March 1964 Denmark
2 September 1960 Finland
16 July 2014 France
21 June 1960 Germany
17 December 2004 Great Britain
24 February 2003 Greece
30 May 2003 Italy
26 July 1982 Japan
13 April 1961 Mexico
10 June 1960 Netherlands
15 August 1991 Portugal
17 October 1960 Sweden
8 August 1997 Switzerland
7 September 2012 Taiwan
23 July 2004 USA
27 June 2013 Ukraine
Worldwide Gross $216,378
Production Riama Film, Gray-Film, Société Nouvelle Pathé Cinéma
Also known as
La dolce vita, Sladký život, The Sweet Life, Slatki život, A Doce Vida, Das süße Leben, Det ljuva livet, La dulce vida, Sladko življenje, Сладок живот, Amai seikatsu, Az édes élet, Boredom, Det søde liv, Det søte liv, Dolce vita, Het zoete leven, Ihana elämä, La dolce vita - Tkbili Tskhovreba, La douceur de vivre, Magus elu, Saldā dzīve, Saldus gyvenimas, Słodkie życie, Tatlı Hayat, The Sweet Life (La Dolce Vita), Tkbili tskhovreba, Zendegi shirin, Γλυκιά ζωή, Сладак живот/Sladak život, Сладкая жизнь, Сладък живот, Солодке життя, الحياة حلوة, 달콤한 인생, 甘い生活, 甜蜜的生活, 生活的甜蜜
Director
Federico Fellini
Federico Fellini
Cast
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Anouk Aimée
Anouk Aimée
Anita Ekberg
Yvonne Furneaux
Alain Cuny
Cast and Crew
Similar films for La Dolce Vita
Somewhere 6.5
Somewhere (2010)
8½ 7.7
(1963)
I Vitelloni 7.7
I Vitelloni (1953)
Roma 7.2
Roma (1972)
Amarcord 7.9
Amarcord (1973)
Juliet of the Spirits 7.7
Juliet of the Spirits (1965)
Nights of Cabiria 8.0
Nights of Cabiria (1957)
La Strada 7.2
La Strada (1954)
A Special Day 7.2
A Special Day (1977)
Marriage Italian-Style 7.2
Marriage Italian-Style (1964)
La Notte 8.1
La Notte (1961)
Divorce, Italian Style 7.7
Divorce, Italian Style (1961)

Film rating

8.0
Rate 23 votes
8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  286
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Illyuzion
17:00 from 700 ₽
All showtimes and tickets
Quotes
Steiner Don't be like me. Salvation doesn't lie within four walls. I'm too serious to be a dilettante and too much a dabbler to be a professional. Even the most miserable life is better than a sheltered existence in an organized society where everything is calculated and perfected.
Film Trailers All trailers
La Dolce Vita - trailer in russian
La Dolce Vita Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack La Dolce Vita
Stills

«La Dolce Vita» now playing

Sun 1 Wed 4 Sun 8
Format
Group Screenings
How do I book tickets for La Dolce Vita? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Illyuzion
Kitay-gorod
2D, SUB
17:00 from 700 ₽
All showtimes and tickets
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more