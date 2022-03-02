Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Letter Never Sent
Poster of Letter Never Sent
Рейтинги
8.1 IMDb Rating: 7.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Letter Never Sent

Letter Never Sent

Neotpravlennoye pismo 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1959
World premiere 27 June 1960
Release date
16 September 1960 Finland
2 March 2022 France
9 January 2025 Netherlands 12
30 January 1961 Sweden
27 June 1960 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Neotpravlennoye pismo, Letter Never Sent, La carta que no se envió, Ein Brief, der nicht abging, A Carta Que Não Se Enviou, Älä odota kirjettä, Az el nem küldött levél, Brevet som aldrig blev afsendt, Brevet som ikke ble sendt, De brief die nooit verzonden werd, Diamanter betalas högt, Ein Brief, der nie ankam, La lettera non spedita, La lettre inachevée, La lettre non envoyée, La lettre qui n'a jamais été envoyée, Neotpravlennoe pismo, Niewysłany list, Saatmata jäänud kiri, Scrisoare neexpediată, The Letter That Was Never Sent, The Unmailed Letter, The Unposted Letter, The Unsent Letter, To gramma pou den estali pote, Το γράμμα που δεν εστάλη ποτέ, Невідправленний лист, Неизпратеното писмо, Неотправленное письмо, 送られなかった手紙
Director
Mihail Kalatozov
Mihail Kalatozov
Cast
Innokenty Smoktunovsky
Innokenty Smoktunovsky
Vasily Livanov
Vasily Livanov
Tatyana Samoylova
Tatyana Samoylova
Evgeniy Urbanskiy
Galina Kozhakina
Cast and Crew
Similar films for Letter Never Sent
Nepobedimye 6.1
Nepobedimye (1942)
I Am Cuba 7.8
I Am Cuba (1964)
The Cranes Are Flying 7.9
The Cranes Are Flying (1957)
Valery Chkalov 7.1
Valery Chkalov (1941)
Alba Regia 6.3
Alba Regia (1961)
Ballad of a Soldier 8.3
Ballad of a Soldier (1959)
Nirvana 6.2
Nirvana (2008)
The Ascent 8.4
The Ascent (1976)
No Path Through Fire 7.4
No Path Through Fire (1967)
The Seventh Companion 7.7
The Seventh Companion (1967)
Wings 7.6
Wings (1966)
Heat 6.7
Heat (1962)

Film rating

8.1
Rate 21 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  219 In the Drama genre  95 In films of USSR  25
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more