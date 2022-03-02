Country USSR

Runtime 1 hour 37 minutes

Production year 1959

World premiere 27 June 1960

Production Mosfilm

Also known as

Neotpravlennoye pismo, Letter Never Sent, La carta que no se envió, Ein Brief, der nicht abging, A Carta Que Não Se Enviou, Älä odota kirjettä, Az el nem küldött levél, Brevet som aldrig blev afsendt, Brevet som ikke ble sendt, De brief die nooit verzonden werd, Diamanter betalas högt, Ein Brief, der nie ankam, La lettera non spedita, La lettre inachevée, La lettre non envoyée, La lettre qui n'a jamais été envoyée, Neotpravlennoe pismo, Niewysłany list, Saatmata jäänud kiri, Scrisoare neexpediată, The Letter That Was Never Sent, The Unmailed Letter, The Unposted Letter, The Unsent Letter, To gramma pou den estali pote, Το γράμμα που δεν εστάλη ποτέ, Невідправленний лист, Неизпратеното писмо, Неотправленное письмо, 送られなかった手紙