Poster of Death of a Cyclist
7.7 IMDb Rating: 7.7
Kinoafisha Films Death of a Cyclist

Death of a Cyclist

Muerte de un ciclista 18+
Country Spain / Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1955
World premiere 7 May 1955
Release date
2 December 1955 Belgium
17 September 1956 Denmark
23 November 1956 Finland
7 September 1955 France
19 September 1958 Germany
8 August 1957 Hungary
16 December 1955 Italy
30 May 1956 Mexico
29 June 1965 Netherlands
13 November 1955 Portugal
9 September 1955 Spain
23 November 1957 Sweden
11 August 1958 USSR
17 November 1955 Uruguay
Production Guión Producciones Cinematográficas, Suevia Films - Cesáreo González, Trionfalcine
Also known as
Muerte de un ciclista, Death of a Cyclist, Der Tod eines Radfahrers, Mort d'un cycliste, Смерть велосипедиста, A biciklista halála, A Morte de um Ciclista, Age of Infidelity, Bir bisikletlinin ölümü, De dood van een fietser, De dood van een wielrijder, Egy kerékpáros halála, En cyklists död, En cyklists død, Gli egoisti, Men ingen så oss, Moartea unui ciclist, Morte de Um Ciclista, Polkupyöräilijän kuolema, Śmierć rowerzysty, Smrt biciklista, Smrt bicikliste, Ο θάνατος του ποδηλάτη, 恐怖の逢びき
Director
Juan Antonio Bardem
Cast
Otello Toso
Alberto Closas
Lucia Bosé
Cast and Crew
7.7
Quotes
Miguel Castro The other day, someone told me a very interesting story. The story of a happy marriage that went downhill.
María José de Castro Why?
Miguel Castro The woman tricked the man.
María José de Castro Oh really? How original.
Miguel Castro Let me finish. The woman tricked the man. They were both good people, especially the woman. And he had a lot of money.
María José de Castro So what did the husband do, kill his wife?
Miguel Castro No, even better. He left her. Without a penny, suddenly she lost her entire life. Even everyday life, lost. And nobody wanted to give her a hand. Do you like it?
María José de Castro The story? It's not too bad. Who told it to you?
Miguel Castro Rafa.
