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Poster of Romeo and Juliet
7.7
Kinoafisha Films Romeo and Juliet
7.7

Romeo and Juliet

, 1955
Romeo i Dzhulyetta
USSR / Drama, Music, Romantic / 18+
Poster of Romeo and Juliet
7.7

Synopsis

Russian ballet version of Shakespeare's tragedy about star crossed lovers from two feuding Italian Renaissance families.

Cast

Galina Ulanova
Juliet
Yury Zhdanov
Romeo
Aleksei Yermolayev
Tybalt
Sergey Koren
Mercutio
Aleksandr Aleksandrovich Lapauri
Paris
Iraida Olenina
Juliet's nurse
Aleksandr Radunsky
Lord Capulet
Yelena Ilyushchenko
Lady Capulet
Vladimir Kudryashov
Benvolio
Lev Loshchilin
Friar Laurence
Director Lev Arnshtam, Leonid Lavrovsky
Writer Lev Arnshtam, William Shakespeare, Leonid Lavrovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1955
World premiere 19 May 1955
Release date
19 May 1955 Finland
5 December 1955 Sweden
Production Mosfilm
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Film rating

7.7
Rate 23 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  567 In the Drama genre  257 In the Music genre  17 In the Romantic genre  77 In films of USSR  45 In films of 1955  3
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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