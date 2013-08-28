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Poster of Gravity
7.6
Gravity - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Gravity
7.6

Gravity

, 2013
Gravity
USA, Great Britain / Sci-Fi, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Gravity
7.6
Gravity - Dubbed trailer
Gravity  Dubbed trailer

Synopsis

Two astronauts work together to survive after an accident which leaves them alone in space.

Cast

Sandra Bullock
Sandra Bullock
Ryan Stone
George Clooney
George Clooney
Matt Kowalski
Basher Savage
Russian Space Station Captain
Erik Mishels
Ed Harris
Ed Harris
Mission Control
Orto Ignatiussen
Aningaaq
Phaldut Sharma
Shariff
Amy Warren
Explorer Captain
Director Alfonso Cuaron
Writer Jonas Cuaron, Alfonso Cuaron
Composer Steven Price
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2013
World premiere 28 August 2013
Release date
3 October 2013 Russia КАРО Премьер 12+
10 October 2013 Argentina
3 October 2013 Australia
4 October 2013 Austria
1 January 2014 Bangladesh
3 October 2013 Belarus
30 October 2013 Belgium
17 October 2013 Bolivia
11 October 2013 Brazil
4 October 2013 Bulgaria
4 October 2013 Canada
17 October 2013 Chile
19 November 2013 China
11 October 2013 Colombia
3 October 2013 Croatia
4 October 2013 Cyprus
3 October 2013 Czechia
7 November 2013 Denmark
10 October 2013 Ecuador
9 October 2013 Egypt
4 October 2013 Estonia
8 November 2013 Finland
23 October 2013 France
3 October 2013 Georgia
3 October 2013 Germany
8 November 2013 Great Britain
7 November 2013 Greece
3 October 2013 Hong Kong
3 October 2013 Hungary
18 October 2013 Iceland
11 October 2013 India
4 October 2013 Indonesia
7 November 2013 Ireland
7 November 2013 Israel
3 October 2013 Italy
13 December 2013 Japan
17 October 2013 Jordan
3 October 2013 Kazakhstan
17 October 2013 Kuwait
4 October 2013 Latvia
17 October 2013 Lebanon
4 October 2013 Lithuania
3 October 2013 Malaysia
18 October 2013 Mexico
3 October 2013 Montenegro
26 February 2014 Netherlands
3 October 2013 New Zealand
18 October 2013 Nigeria
3 October 2013 North Macedonia
8 November 2013 Norway
30 October 2013 Pakistan
18 October 2013 Panama
14 November 2013 Peru
3 October 2013 Philippines
11 October 2013 Poland
10 October 2013 Portugal
10 October 2013 Puerto Rico
4 October 2013 Romania
3 October 2013 Serbia
10 October 2013 Singapore
3 October 2013 Slovakia
17 October 2013 Slovenia
18 October 2013 South Africa
17 October 2013 South Korea
4 October 2013 Spain
25 October 2013 Sweden
23 October 2013 Switzerland
4 October 2013 Taiwan
3 October 2013 Thailand
11 October 2013 Turkey
17 October 2013 UAE
4 October 2013 USA
3 October 2013 Ukraine
17 October 2013 Uruguay
1 November 2013 Venezuela
11 October 2013 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $723,753,370
Production Warner Bros., Esperanto Filmoj, Heyday Films
Also known as
Gravity, Gravedad, Gravitacija, Гравитация, Gravidade, 地心引力, Cuộc Chiến Không Trọng Lực, Gravitace, Gravitacia, Gravitácia, Gravitáció, Gravitāte, Gravitatsioon, Gravitatsiya, Gravité, Graviteti, Gravity: Misiune în spațiu, Grawitacja, Jazebe, Ko'akh meshikha, Qravitasiya, Yerçekimi, Zero Gravity, Zero Guraviti, Βαρύτητα, Гравитација, Гравітація, 그래비티, ゼロ・グラビティ, 地球引力, 引力邊緣, 重力, Gravity 3D, Yerçəkimi, Гравiтацiя, Gravity: Misiune in spatiu, גראביטי, גרביטי, כוח משיכה, Gravity 2013

Film rating

7.6
Rate 61 votes
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  800 In the Sci-Fi genre  118 In the Thriller genre  154 In films of USA  512 In films of Great Britain  68 In films of 2013  21

Film Trailers

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soundtrack Gravity

Quotes

Matt Kowalski Listen, do you wanna go back, or do you wanna stay here? I get it. It's nice up here. You can just shut down all the systems, turn out all the lights, and just close your eyes and tune out everyone. There's nobody up here that can hurt you. It's safe. I mean, what's the point of going on? What's the point of living? Your kid died. Doesn't get any rougher than that. But still, it's a matter of what you do now. If you decide to go, then you gotta just get on with it. Sit back, enjoy the ride. You gotta plant both your feet on the ground and start livin' life. Hey, Ryan? It's time to go home.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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