|3 October 2013
|Russia
|КАРО Премьер
|12+
|10 October 2013
|Argentina
|3 October 2013
|Australia
|4 October 2013
|Austria
|1 January 2014
|Bangladesh
|3 October 2013
|Belarus
|30 October 2013
|Belgium
|17 October 2013
|Bolivia
|11 October 2013
|Brazil
|4 October 2013
|Bulgaria
|4 October 2013
|Canada
|17 October 2013
|Chile
|19 November 2013
|China
|11 October 2013
|Colombia
|3 October 2013
|Croatia
|4 October 2013
|Cyprus
|3 October 2013
|Czechia
|7 November 2013
|Denmark
|10 October 2013
|Ecuador
|9 October 2013
|Egypt
|4 October 2013
|Estonia
|8 November 2013
|Finland
|23 October 2013
|France
|3 October 2013
|Georgia
|3 October 2013
|Germany
|8 November 2013
|Great Britain
|7 November 2013
|Greece
|3 October 2013
|Hong Kong
|3 October 2013
|Hungary
|18 October 2013
|Iceland
|11 October 2013
|India
|4 October 2013
|Indonesia
|7 November 2013
|Ireland
|7 November 2013
|Israel
|3 October 2013
|Italy
|13 December 2013
|Japan
|17 October 2013
|Jordan
|3 October 2013
|Kazakhstan
|17 October 2013
|Kuwait
|4 October 2013
|Latvia
|17 October 2013
|Lebanon
|4 October 2013
|Lithuania
|3 October 2013
|Malaysia
|18 October 2013
|Mexico
|3 October 2013
|Montenegro
|26 February 2014
|Netherlands
|3 October 2013
|New Zealand
|18 October 2013
|Nigeria
|3 October 2013
|North Macedonia
|8 November 2013
|Norway
|30 October 2013
|Pakistan
|18 October 2013
|Panama
|14 November 2013
|Peru
|3 October 2013
|Philippines
|11 October 2013
|Poland
|10 October 2013
|Portugal
|10 October 2013
|Puerto Rico
|4 October 2013
|Romania
|3 October 2013
|Serbia
|10 October 2013
|Singapore
|3 October 2013
|Slovakia
|17 October 2013
|Slovenia
|18 October 2013
|South Africa
|17 October 2013
|South Korea
|4 October 2013
|Spain
|25 October 2013
|Sweden
|23 October 2013
|Switzerland
|4 October 2013
|Taiwan
|3 October 2013
|Thailand
|11 October 2013
|Turkey
|17 October 2013
|UAE
|4 October 2013
|USA
|3 October 2013
|Ukraine
|17 October 2013
|Uruguay
|1 November 2013
|Venezuela
|11 October 2013
|Viet Nam