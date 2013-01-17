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Poster of May in the Summer
5.7
Kinoafisha Films May in the Summer
5.7

May in the Summer

, 2013
May in the Summer
Jordan, Qatar, USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of May in the Summer
5.7

Cast

Hiam Abbass
Hiam Abbass
Nadine
Cherien Dabis
Cherien Dabis
May
Elie Mitri
Nasri Sayegh
Alaadin Khasawneh
Immigration officer
Alia Shawkat
Alia Shawkat
Dalia
Nadine Malouf
Yasmine
Tarek Shafakoj
Issam
Ali Elyan
Uncle Walid
Mary Nuqul
Aunt Hanan
Sima Salti
Aunt Ima
Ritu Kamal Singh
Anu
Director Cherien Dabis
Writer Cherien Dabis
Composer Kareem Roustom
Cast and Crew

Film details

Country Jordan / Qatar / USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2013
Online premiere 4 August 2015
World premiere 17 January 2013
Release date
17 January 2013 Russia 16+
21 August 2014 Belgium
11 September 2014 Brazil
7 May 2014 France
17 January 2013 Kazakhstan
5 August 2016 Spain
17 January 2013 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $232,855
Production Displaced Pictures, Anonymous Content, Durga Entertainment
Also known as
May in the Summer, El verano de May, Lato May, May tökéletes élete, May und die Liebe, O Casamento de May, O Verão de May, Любовь в пустыне

Film rating

5.7
Rate 14 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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