Film details
Country
Jordan / Qatar / USA
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2013
Online premiere
4 August 2015
World premiere
17 January 2013
Release date
|17 January 2013
|Russia
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|16+
|21 August 2014
|Belgium
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|11 September 2014
|Brazil
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|7 May 2014
|France
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|17 January 2013
|Kazakhstan
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|5 August 2016
|Spain
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|17 January 2013
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$232,855
Production
Displaced Pictures, Anonymous Content, Durga Entertainment
Also known as
May in the Summer, El verano de May, Lato May, May tökéletes élete, May und die Liebe, O Casamento de May, O Verão de May, Любовь в пустыне