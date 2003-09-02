Schultze Gets the Blues
18+
Country
Germany
Runtime
1 hour 54 minutes
Production year
2003
Online premiere
4 June 2004
World premiere
2 September 2003
Release date
|18 February 2005
|Canada
|
|
|23 October 2003
|Germany
|
|
|2 September 2003
|Italy
|
|
MPAA
PG
Worldwide Gross
$4,034,232
Production
Filmkombinat, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Also known as
Schultze Gets the Blues, Härra Schultze pensionipõlv, Schultze alcanza el Blues, Schultze i blues, Schultze löytää sävelen, Schultze vuole suonare il blues, Шульце играет блюз