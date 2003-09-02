Menu
Schultze Gets the Blues

Schultze Gets the Blues 18+
Country Germany
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2003
Online premiere 4 June 2004
World premiere 2 September 2003
Release date
18 February 2005 Canada
23 October 2003 Germany
2 September 2003 Italy
MPAA PG
Worldwide Gross $4,034,232
Production Filmkombinat, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Also known as
Schultze Gets the Blues, Härra Schultze pensionipõlv, Schultze alcanza el Blues, Schultze i blues, Schultze löytää sävelen, Schultze vuole suonare il blues, Шульце играет блюз
Director
Michael Schorr
Cast
Horst Krause
Carl Mueller
Hannelore Schubert
Siegfried Zimmermann
Cast and Crew
Similar films for Schultze Gets the Blues
I Heart Huckabees 6.9
I Heart Huckabees (2004)
Kinsey 6.5
Kinsey (2004)
The Motorcycle Diaries 6.9
The Motorcycle Diaries (2004)
Matchstick Men 7.1
Matchstick Men (2003)
Talk to Her 7.3
Talk to Her (2002)
The Limey 6.8
The Limey (1999)
Dead Man 7.6
Dead Man (1995)
Ali: Fear Eats the Soul 8.0
Ali: Fear Eats the Soul (1974)

Film rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
