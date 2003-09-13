Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Imagining Argentina
6.7
Kinoafisha Films Imagining Argentina
6.7

Imagining Argentina

, 2003
Imagining Argentina
Spain, Great Britain, USA / Romantic, Thriller, Drama / 18+
Poster of Imagining Argentina
6.7

Synopsis

Antonio Banderas and Emma Thompson star in this gripping political thriller about a man with the power to see the fate of missing people - with the exception of his own beloved wife.

Cast

Antonio Banderas
Antonio Banderas
Carlos Rueda
Emma Thompson
Emma Thompson
Cecilia Rueda
Horacio Obón
Kuno Becker
Claire Bloom
Stella Maris
John Wood
John Wood
Anton Lesser
Anton Lesser
Rubén Blades
Rubén Blades
Silvio Ayala
Maria Canals-Barrera
Esme Palomares
Irene Escolar
Irene Escolar
Eurydice
Fernando Tielve
Enrico
Director Christopher Hampton
Writer Lawrence Thornton, Christopher Hampton
Composer George Fenton
Cast and Crew

Film details

Country Spain / Great Britain / USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2003
World premiere 13 September 2003
Release date
19 March 2004 Russia
19 March 2004 Belarus
13 September 2003 Italy
19 March 2004 Kazakhstan
11 June 2004 Turkey
11 June 2004 USA
19 March 2004 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $383,106
Production Multivideo, Arenas Entertainment, Myriad Pictures
Also known as
Imagining Argentina, Aconteceu na Argentina, Álmaimban Argentína, Disparitions, Imaginando Argentina, Immagini, Kayıp Hayatlar, Kuvittelen kaiken, Argentiina, Mroczna Argentyna, Pildid Argentinast, Prekliata Argentína, Prokletá Argentina, Reduși la tăcere, Svajones apie Argentiną, Verschleppt, Visões, Δύναμη ψυχής, Другата Аржентина, Мечтая об Аргентине, ジャスティス 闇の迷宮

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.1 IMDb
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Imagining Argentina

Carrington
Carrington Drama, Biography, Romantic
1995, France / Great Britain
6.0
Thick as Thieves
Thick as Thieves Action, Crime, Thriller
2009, USA / Germany
6.0
Lions for Lambs
Lions for Lambs Drama
2007, USA
6.0
Bordertown
Bordertown Thriller, Drama
2006, USA
6.0
Raising Helen
Raising Helen Drama, Comedy
2004, USA
6.0
The Mosquito Coast
The Mosquito Coast Thriller, Adventure, Romantic
1986, USA
6.0
Salvador
Salvador Thriller, Drama, War
1986, Great Britain / USA
7.0
Silkwood
Silkwood Drama, Biography, Thriller
1983, USA
7.0
Alone in Berlin
Alone in Berlin Drama
2016, Great Britain / France / Germany
6.0
Metroland
Metroland Drama
1997, Spain / France / Great Britain
6.0
Islands in the Stream
Islands in the Stream Drama
1977, USA
6.0
The Children Act
The Children Act Drama
2017, Great Britain / USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more