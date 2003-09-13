Similar films for Imagining Argentina
Carrington Drama, Biography, Romantic
1995, France / Great Britain
6.0
Thick as Thieves Action, Crime, Thriller
2009, USA / Germany
6.0
Lions for Lambs Drama
2007, USA
6.0
Bordertown Thriller, Drama
2006, USA
6.0
Raising Helen Drama, Comedy
2004, USA
6.0
The Mosquito Coast Thriller, Adventure, Romantic
1986, USA
6.0
Salvador Thriller, Drama, War
1986, Great Britain / USA
7.0
Silkwood Drama, Biography, Thriller
1983, USA
7.0
Alone in Berlin Drama
2016, Great Britain / France / Germany
6.0
Metroland Drama
1997, Spain / France / Great Britain
6.0
Islands in the Stream Drama
1977, USA
6.0
The Children Act Drama
2017, Great Britain / USA
6.0