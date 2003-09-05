Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 21 Grams
7.6
Kinoafisha Films 21 Grams
7.6

21 Grams

, 2003
21 Grams
USA / Drama / 18+
Poster of 21 Grams
7.6

Synopsis

A freak accident brings together a critically ill mathematician, a grieving mother, and a born-again ex-con.

Cast

Sean Penn
Sean Penn
Paul Rivers
Benicio Del Toro
Benicio Del Toro
Jack Jordan
Naomi Watts
Naomi Watts
Cristina Peck
Charlotte Gainsbourg
Charlotte Gainsbourg
Mary Rivers
Danny Huston
Danny Huston
Michael
Chens Romero
Marc Musso
David Chattam
Teresa Delgado
Stephen Bridgewater
Kevin Chapman
Kevin Chapman
Clea DuVall
Clea DuVall
Director Alejandro González Iñárritu
Writer Guillermo Arriaga
Composer Gustavo Santaolalla
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2003
World premiere 5 September 2003
Release date
4 March 2004 Russia 16+
15 January 2004 Argentina
22 January 2004 Australia
27 February 2004 Austria
20 October 2004 Bahrain
16 March 2004 Belarus
11 February 2004 Belgium
9 January 2004 Brazil
30 April 2004 Bulgaria
6 September 2003 Canada
23 January 2004 Chile
13 February 2004 Colombia
4 March 2004 Croatia
5 February 2004 Czechia
27 February 2004 Denmark
30 April 2004 Estonia
27 February 2004 Finland
21 January 2004 France
18 March 2004 Georgia
25 February 2004 Germany
5 March 2004 Great Britain
6 February 2004 Greece
26 February 2004 Hong Kong
20 May 2004 Hungary
23 January 2004 Iceland
5 March 2004 Ireland
26 February 2004 Israel
16 January 2004 Italy
5 June 2004 Japan
8 April 2004 Kazakhstan 16+
16 April 2004 Latvia
7 May 2004 Lithuania
13 February 2004 Mexico
1 April 2004 Netherlands
22 January 2004 New Zealand
5 March 2004 Norway
23 January 2004 Panama
18 February 2004 Philippines
12 March 2004 Poland
29 January 2004 Portugal
16 April 2004 Romania
27 May 2004 Slovakia
21 October 2004 South Korea
30 January 2004 Spain
19 March 2004 Sweden
30 January 2004 Switzerland
16 April 2004 Taiwan
21 May 2004 Turkey
16 January 2004 USA
8 April 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $60,466,876
Production This Is That Productions, Y Productions, Mediana Productions Filmgesellschaft
Also known as
21 Grams, 21 gram, 21 gramos, 21 Gramas, 21 Gramm, 21 grammes, 21 grammi, 21 gramov, 21 грам, 21 de grame, 21 Geram, 21 grammaa, 21 grammaria, 21 gramów, 21 gramů, 21 γραμμάρια, 21 грaмм, 21 Грама, 21グラム, Những Mảnh Đời Bất Hạnh, Двадцать один грамм, 靈魂的重量, 21 grammi - Il peso dell'anima, 21 그램, Twenty-One Grams, 21그램

Film rating

7.6
Rate 12 votes
7.6 IMDb
Updated 22 July 2026
Listen to the
soundtrack 21 Grams

Quotes

[last lines]
Paul Rivers How many lives do we live? How many times do we die? They say we all lose 21 grams... at the exact moment of our death. Everyone. And how much fits into 21 grams? How much is lost? When do we lose 21 grams? How much goes with them? How much is gained? How much is gained? Twenty-one grams. The weight of a stack of five nickels. The weight of a hummingbird. A chocolate bar. How much did 21 grams weigh?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for 21 Grams

Looking for Mr. Goodbar
Looking for Mr. Goodbar Drama
1977, USA
6.0
Biutiful
Biutiful Drama
2010, Spain / Mexico
7.0
11'09''01 - September 11
11'09''01 - September 11 Documentary, Drama
2002, Great Britain / Egypt / Japan / France / Mexico / USA / Iran
6.0
The Assassination of Richard Nixon
The Assassination of Richard Nixon Drama
2004, Mexico / USA
5.0
Babel
Babel Thriller, Drama
2006, USA / Mexico
7.0
Amores Perros
Amores Perros Drama, Thriller
2000, Mexico
7.0
Mystic River
Mystic River Drama, Mystery
2003, USA
7.0
Milk
Milk Biography, Drama
2008, USA
6.0
Dead Man Walking
Dead Man Walking Drama, Crime
1995, USA / Great Britain
7.0
Graveyard Shift
Graveyard Shift Comedy
2005, Russia
6.0
The Sea Inside
The Sea Inside Drama
2004, Spain
6.0
Crash
Crash Thriller, Drama, Mystery
2004, USA / Germany
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more