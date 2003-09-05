|4 March 2004
|Russia
|16+
|15 January 2004
|Argentina
|22 January 2004
|Australia
|27 February 2004
|Austria
|20 October 2004
|Bahrain
|16 March 2004
|Belarus
|11 February 2004
|Belgium
|9 January 2004
|Brazil
|30 April 2004
|Bulgaria
|6 September 2003
|Canada
|23 January 2004
|Chile
|13 February 2004
|Colombia
|4 March 2004
|Croatia
|5 February 2004
|Czechia
|27 February 2004
|Denmark
|30 April 2004
|Estonia
|27 February 2004
|Finland
|21 January 2004
|France
|18 March 2004
|Georgia
|25 February 2004
|Germany
|5 March 2004
|Great Britain
|6 February 2004
|Greece
|26 February 2004
|Hong Kong
|20 May 2004
|Hungary
|23 January 2004
|Iceland
|5 March 2004
|Ireland
|26 February 2004
|Israel
|16 January 2004
|Italy
|5 June 2004
|Japan
|8 April 2004
|Kazakhstan
|16+
|16 April 2004
|Latvia
|7 May 2004
|Lithuania
|13 February 2004
|Mexico
|1 April 2004
|Netherlands
|22 January 2004
|New Zealand
|5 March 2004
|Norway
|23 January 2004
|Panama
|18 February 2004
|Philippines
|12 March 2004
|Poland
|29 January 2004
|Portugal
|16 April 2004
|Romania
|27 May 2004
|Slovakia
|21 October 2004
|South Korea
|30 January 2004
|Spain
|19 March 2004
|Sweden
|30 January 2004
|Switzerland
|16 April 2004
|Taiwan
|21 May 2004
|Turkey
|16 January 2004
|USA
|8 April 2004
|Ukraine
The film was shot in sequence, although the completed edit does not present the narrative in chronological order.